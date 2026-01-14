Chelsea – Arsenal transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (14 stycznia) mecz 1/2 finału EFL Cup.

PressFocus Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Chelsea – Arsenal: gdzie oglądać?

W Puchare Ligi Angielskiej jesteśmy na etapie półfinałów. Hitem 1/2 finału jest rywalizacja Chelsea – Arsenal. Większe szanse wyjścia zwycięsko z derbów Londynu mają piłkarze drużyny gości. W rozgrywkach ligowych pewnie zmierzają po tytuł mistrzowski. Rozgrywki pucharowe są jednak specyficzne, o czym być może przekonamy się w tym dwumeczu.

Chelsea – Arsenal: transmisja w TV

Żadna z polskich stacji telewizyjnych nie posiada praw do pokazywania Pucharu Ligi Angielskiej. Rywalizacja Chelsea z Arsenalem nie będzie zatem transmitowana w Polsce.

Chelsea – Arsenal: stream online

Spotkanie Chelsea kontra Arsenal obejrzysz w internecie. Mecz będzie dostępny w usłudze bukmachera STS TV.

Jak oglądać mecz Chelsea – Arsenal w STS TV?

Mecz Chelsea – Arsenal możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Chelsea – Arsenal zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Chelsea – Arsenal: sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Chelsea

Remis

Wygrana Arsenalu Wygrana Chelsea 33%

Remis 11%

Wygrana Arsenalu 56% 9+ Votes

Chelsea – Arsenal: kursy bukmacherskie

Chelsea Arsenal Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 13 stycznia 2026 14:15

Kiedy odbędzie się spotkanie Chelsea – Arsenal? Mecz zostanie rozegrany w środę (14 stycznia) o godzinie 21:00. Gdzie oglądać mecz Chelsea – Arsenal? Spotkanie będzie transmitowane na platformie STS TV.

