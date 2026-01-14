Chelsea – Arsenal: gdzie oglądać?
W Puchare Ligi Angielskiej jesteśmy na etapie półfinałów. Hitem 1/2 finału jest rywalizacja Chelsea – Arsenal. Większe szanse wyjścia zwycięsko z derbów Londynu mają piłkarze drużyny gości. W rozgrywkach ligowych pewnie zmierzają po tytuł mistrzowski. Rozgrywki pucharowe są jednak specyficzne, o czym być może przekonamy się w tym dwumeczu.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Chelsea – Arsenal: transmisja w TV
Żadna z polskich stacji telewizyjnych nie posiada praw do pokazywania Pucharu Ligi Angielskiej. Rywalizacja Chelsea z Arsenalem nie będzie zatem transmitowana w Polsce.
Chelsea – Arsenal: stream online
Spotkanie Chelsea kontra Arsenal obejrzysz w internecie. Mecz będzie dostępny w usłudze bukmachera STS TV.
Jak oglądać mecz Chelsea – Arsenal w STS TV?
Mecz Chelsea – Arsenal możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Chelsea – Arsenal zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Chelsea – Arsenal: sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Chelsea 33%
- Remis 11%
- Wygrana Arsenalu 56%
9+ Votes
Chelsea – Arsenal: kursy bukmacherskie
Mecz zostanie rozegrany w środę (14 stycznia) o godzinie 21:00.
Spotkanie będzie transmitowane na platformie STS TV.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.