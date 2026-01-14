Chelsea FC – Arsenal FC: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (14.01.2026)

19:00, 14. stycznia 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Chelsea – Arsenal transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (14 stycznia) mecz 1/2 finału EFL Cup.

Viktor Gyokeres
PressFocus Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Chelsea – Arsenal: gdzie oglądać?

W Puchare Ligi Angielskiej jesteśmy na etapie półfinałów. Hitem 1/2 finału jest rywalizacja Chelsea Arsenal. Większe szanse wyjścia zwycięsko z derbów Londynu mają piłkarze drużyny gości. W rozgrywkach ligowych pewnie zmierzają po tytuł mistrzowski. Rozgrywki pucharowe są jednak specyficzne, o czym być może przekonamy się w tym dwumeczu.

Oglądaj mecz Chelsea – Arsenal ZA DARMO w STS TV. Z kodem GOAL

Chelsea – Arsenal: transmisja w TV

Żadna z polskich stacji telewizyjnych nie posiada praw do pokazywania Pucharu Ligi Angielskiej. Rywalizacja Chelsea z Arsenalem nie będzie zatem transmitowana w Polsce.

Chelsea – Arsenal: stream online

Spotkanie Chelsea kontra Arsenal obejrzysz w internecie. Mecz będzie dostępny w usłudze bukmachera STS TV.

Jak oglądać mecz Chelsea – Arsenal w STS TV?

Mecz Chelsea – Arsenal możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

  1. Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
  2. Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
  3. Transmisja z meczu Chelsea – Arsenal zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Oglądaj mecz Chelsea – Arsenal na żywo w STS TV za darmo

Chelsea – Arsenal: sonda

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Chelsea
  • Remis
  • Wygrana Arsenalu
  • Wygrana Chelsea 33%
  • Remis 11%
  • Wygrana Arsenalu 56%

9+ Votes

Chelsea – Arsenal: kursy bukmacherskie

Chelsea
Arsenal
Kursy nie są obecnie dostępne.
Odds are subject to change. Last updated 13 stycznia 2026 14:15
Kiedy odbędzie się spotkanie Chelsea – Arsenal?

Mecz zostanie rozegrany w środę (14 stycznia) o godzinie 21:00.

Gdzie oglądać mecz Chelsea – Arsenal?

Spotkanie będzie transmitowane na platformie STS TV.

