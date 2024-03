Chelsea FC - Burnley FC: transmisja na żywo w TV oraz stream online. The Blues wciąż walczą o poprawę swojej sytuacji w tabeli. W sobotę na ich stadion przyjedzie, żegnający się powoli z Premier League, beniaminek z Burnley. Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

MatchDay Images Limited \ DW / Alamy Na zdjęciu: Mychajło Mudryk

Chelsea – Burnley, gdzie oglądać

Fani Chelsea FC zdają już sobie sprawę, że bieżący sezon ligowy trzeba spisać na straty. Szansę na awans do europejskich pucharów The Blues mają iluzoryczną, a poprawić humor mogłoby tylko wygranie Pucharu Anglii. To jednak nie znaczy, że podopieczni Mauricio Pochettino mogą zlekceważyć grę w Premier League. Wydaje się, że otrzymali idealnego rywala na “rozruch” po przerwie reprezentacyjnej. Na Stamford Bridge przyjadą bowiem piłkarze Burnley FC, którzy powoli żegnają już się z elitą.

Sprawdź nasze typy na mecz Chelsea – Burnley.

Chelsea – Burnley, transmisja na żywo w TV

Mecz nie będzie dostępny w stacji CANAL+, co oznacza, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji.

Chelsea – Burnley, transmisja online

Spotkanie angielskiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Stamford Bridge.

Chelsea – Burnley, kursy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwości, że to gospodarze mają znacznie większe szanse na zgarnięcie kompletu punktów.

Chelsea Burnley Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 marca 2024 09:12 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.