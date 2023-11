fot. Imago / Sebastian Frej Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Chelsea – Blackburn, gdzie oglądać?

Chelsea do swojego środowego spotkania podejdzie jako pięciokrotny zwycięzca EFL Cup. Na drodze ekipy ze Stamford Bridge w ramach czwartej rundy rozgrywek stanie natomiast Blackburn Rovers, występujące na co dzień w The Championship.

Londyńczycy po obiecujących wynikach w październiku w trakcie minionego weekendu ulegli Brentford (0:2), co skutkowało tym, że ponownie znaleźli się w drugiej połowie ligowej stawki. Ekipa z Ewood Park przegrała z kolei ze Swansea (0:1).

Zobacz pozostałe typy na dziś, by wiedzieć, jak stworzyć jak najlepszy kupon u bukmachera!

Chelsea – Blackburn, transmisja w TV

Rywalizacji z udziałem Chelsea i Blackburn nie będzie można obejrzeć w telewizji. Dostęp do meczu zapewnia tylko jedna z platform streamingowych.

Chelsea – Blackburn, transmisja online

Starcie Chelsea – Blackburn będzie można śledzić dzięki usłudze Viaplay. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:45, a skomentują je Dawid Król i Wojciech Piela.

Chelsea – Blackburn, kursy bukmacherów

Zdecydowanym faworytem potyczki są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Chelsea wynosi 1.22. Z kolei opcja na ewentualną wygraną Blacburn kształtuje się w wysokości 13.00.

Chelsea Blackburn Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 listopada 2023 10:41 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Gdzie obejrzeć mecz Chelsea – Blackburn? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na platformie Viaplay. Kiedy odbędzie się mecz Chelsea – Blackburn? Spotkanie odbędzie się w środę (1 listopada) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.