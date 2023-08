IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Erling Haaland

Burnley – Manchester City, gdzie oglądać

Wreszcie, po wielu tygodniach wraca najsilniejsza liga piłkarska na świecie. W piątek dojdzie do meczu otwarcia, w którym dojdzie niejako do zderzenia dwóch światów. Beniaminek z Burnley podejmie bowiem u siebie mistrzów Anglii – piłkarzy Manchesteru City. Będzie to też pojedynek mistrza z uczniem. U sterów The Clarets stoi bowiem były podopieczny Pepa Guardioli, Vincent Kompany.

Sprawdź nasze typy na mecz Burnley – Manchester City.

Burnley – Manchester City, transmisja na żywo w TV

Mecz nie będzie dostępny w stacji CANAL+, co oznacza, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji.

Burnley – Manchester City, transmisja online

Mecz angielskiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Turf Moor.

Burnley – Manchester City, kursy bukmacherskie

Nie będzie dla nikogo zdziwieniem, że to Manchester City jest faworytem w starciu z beniaminkiem.

