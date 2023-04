PressFocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Brighton – Manchester United, gdzie oglądać

Brighton & Hove Albion rozgrywa spektakularny sezon. Mewy wciąż utrzymują dystans do strefy europejskich pucharów w Premier League. Mogą jednak do Europy dostać się inną drogą. Znajdują się już w półfinale Pucharu Anglii i na Wembley zadecyduje się, czy awansują do wielkiego finału. Przed nimi stoi jednak wielkie wyzwanie. Przeciwnikami Brighton będzie bowiem Manchester United. Co prawda w jedynym dotychczasowym pojedynku w tym sezonie to Mewy wyszły górą, ale to starcie miało miejsce w sierpniu. Dziś obie ekipy są w zupełnie innych miejscach.

Brighton – Manchester United, transmisja na żywo w TV

Spotkanie w ramach półfinału Pucharu Anglii obejrzysz na kanale Eleven Sports 2.

Brighton – Manchester United – transmisja za darmo

Nadchodzący pojedynek w angielskim pucharze krajowym dostępny będzie również na stronie jednego z polskich bukmacherów – STS. Aby móc włączyć transmisję, musisz spełnić kilka warunków. Spokojnie, poniżej przedstawiamy krok po kroku, co musisz zrobić.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Brighton – Manchester United zostanie aktywowany

Brighton – Manchester United, transmisja online

Transmisja za pośrednictwem internetu będzie dostępna także w usłudze CANAL+ online. Decydując się na półroczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zaoszczędzisz aż 60 zł. Miesięczny koszt wyniesie tylko 59 zł. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Brighton – Manchester United, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się wyrównanego spotkania. Uważają, że Brighton ma wszystko, by postawić się wyżej notowanym rywalom na Wembley.

Wembley FA Cup Brighton Manchester United 2.80 3.75 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 kwietnia 2023 09:54 .

