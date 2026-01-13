Borussia Dortmund – Werder Brema: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (13.01.2026)

Borussia – Werder: gdzie oglądać?
Borussia Dortmund zagra przeciwko Werderowi Brema na Signal Iduna Park we wtorek, 13 stycznia, o godz. 20:30 w ramach 17. kolejki 1. Bundesligi. Zawodnicy Niko Kovaca w pierwszym meczu w tym roku zremisowali z Eintrachtem Frankfurt (3:3), a bohaterem BVB został Carney Chukwuemeka, który strzelił gola w 96. minucie. Wicelider tabeli jest szczególnie groźny u siebie, gdzie w tym sezonie jeszcze nie przegrał.
Werder zajmuje 12. miejsce i walczy o spokojne utrzymanie w lidze. Goście przystąpią do meczu po dłuższej przerwie, gdyż ich ostatnie spotkanie ligowe zostało przełożone z powodu złych warunków atmosferycznych. Sprawdź, gdzie będzie transmitowany mecz Borussia Dortmund – Werder Brema.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Borussia – Werder: transmisja w TV
Mecz Borussia Dortmund – Werder Brema będzie dostępny w telewizji. Spotkanie obejrzysz na antenie Eleven Sports 1. Starcie skomentuje duet Bożydar Iwanow – Tomasz Zieliński. Pierwszy gwizdek na Signal Iduna Park o godzinie 20:30.
Borussia – Werder: stream online
Rywalizacja między Borussią Dortmund a Werderem Brema będzie również do objerzenia na portalu elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV.
Jak oglądać mecz Borussia – Werder w STS TV?
Mecz Borussia – Werder możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Borussia – Werder zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Borussia – Werder: sonda
Kto wygra mecz?
- Borussia Dortmund 0%
- Remis 0%
- Werder Brema 100%
2+ Votes
Borussia – Werder: kursy bukmacherskie
Spotkanie rozpocznie się we wtorek (13 stycznia) o godzinie 20:30.
Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.