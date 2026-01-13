Borussia Dortmund – Werder Brema: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (13.01.2026)

Borussia Dortmund - Werder Brema to mecz 17. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie na Signal Iduna Park odbędzie się we wtorek (13 stycznia) o godz. 20:30. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja w TV i online.

HMB Media / Alamy (DFL/DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and/or QUASI-VIDEO) Credit: HMB Media/Alamy Live News Na zdjęciu: Maximilian Beier

Borussia – Werder: gdzie oglądać?

Borussia Dortmund zagra przeciwko Werderowi Brema na Signal Iduna Park we wtorek, 13 stycznia, o godz. 20:30 w ramach 17. kolejki 1. Bundesligi. Zawodnicy Niko Kovaca w pierwszym meczu w tym roku zremisowali z Eintrachtem Frankfurt (3:3), a bohaterem BVB został Carney Chukwuemeka, który strzelił gola w 96. minucie. Wicelider tabeli jest szczególnie groźny u siebie, gdzie w tym sezonie jeszcze nie przegrał.

Werder zajmuje 12. miejsce i walczy o spokojne utrzymanie w lidze. Goście przystąpią do meczu po dłuższej przerwie, gdyż ich ostatnie spotkanie ligowe zostało przełożone z powodu złych warunków atmosferycznych. Sprawdź, gdzie będzie transmitowany mecz Borussia Dortmund – Werder Brema.

Borussia – Werder: transmisja w TV

Mecz Borussia Dortmund – Werder Brema będzie dostępny w telewizji. Spotkanie obejrzysz na antenie Eleven Sports 1. Starcie skomentuje duet Bożydar Iwanow – Tomasz Zieliński. Pierwszy gwizdek na Signal Iduna Park o godzinie 20:30.

Borussia – Werder: stream online

Rywalizacja między Borussią Dortmund a Werderem Brema będzie również do objerzenia na portalu elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV.

Jak oglądać mecz Borussia – Werder w STS TV?

Mecz Borussia – Werder możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Borussia – Werder zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Borussia – Werder: sonda

Kto wygra mecz? Borussia Dortmund

Remis

Werder Brema Borussia Dortmund 0%

Remis 0%

Werder Brema 100% 2+ Votes

Borussia – Werder: kursy bukmacherskie

Borussia Dortmund Werder Brema 1.40 5.10 7.40 Odds are subject to change. Last updated 13 stycznia 2026 17:57

Kiedy odbędzie się mecz Borussia Dortmund – Werder Brema? Spotkanie rozpocznie się we wtorek (13 stycznia) o godzinie 20:30. Gdzie obejrzeć spotkanie Borussia Dortmund – Werder Brema? Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.

