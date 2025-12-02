Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (02.12.2025)

Borussia Dortmund podejmie Bayer Leverkusen w 1/8 finału Pucharu Niemiec. Mecz na Signal Iduna Park rozpocznie się we wtorek (2 grudnia) o godz. 21:00. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz. Transmisja na żywo w TV i stream online.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Borussia Dortmund – Bayer: gdzie oglądać?

Borussia Dortmund podejmie Bayer Leverkusen w 1/8 finału Pucharu Niemiec. Mecz na Signal Iduna Park odbędzie się zaledwie trzy dni po ich ligowej konfrontacji, którą na BayArenie wygrali podopieczni Niko Kovaca. Teraz stawką starcia jest awans do ćwierćfinału krajowego pucharu. Co ciekawe, piłkarze z Dortmundu po raz ostatni triumfowali w tych rozgrywkach w 2021 roku.

Drużyna Kaspera Hjulmanda gra dynamiczny, intensywny futbol, czego dowiodła już na początku sezonu oraz w poprzedniej rundzie Pucharu Niemiec, gdzie pokonała Paderborn po dogrywce. Wtorkowe spotkanie zapowiada się jako pojedynek dwóch rozpędzonych ekip, którym bliżej do atakowania niż do kalkulacji. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen.

Borussia Dortmund – Bayer: transmisja w TV

Mecz Borussii Dortmund z Bayerem Leverkusen będzie transmitowany na żywo w telewizji na antenie Eleven Sports 2. Spotkanie skomentują Michał Wszołek oraz Tomasz Zieliński. Początek starcia na Signal Iduna Park o godzinie 21:00.

Borussia Dortmund – Bayer: stream online

Hitowe spotkanie Borussii Dortmund z Bayerem Leverkusen możesz także oglądać w internecie na stronie elevensports.pl.

Borussia Dortmund – Bayer: sonda

Borussia Dortmund – Bayer: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów większe szanse na zwycięstwo w starciu na Signal Iduna Park ma Borussia Dortmund. Jej wygraną można obecnie obstawić po kursie około 1.85. Jeśli natomiast skłaniasz się ku triumfowi Bayeru Leverkusen, kurs na taki typ wynosi mniej więcej 3.70. Z kolei remis w regulaminowym czasie gry wyceniany jest na około 3.90.

Borussia Dortmund Bayer Leverkusen Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 1 grudnia 2025 09:03

Gdzie oglądać mecz Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen? Spotkanie będzie dostępne w telewizji na kanale Eleven Sports 2 oraz na stronie elevensports.pl. Kiedy odbędzie się spotkanie Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen? Mecz zostanie rozegrany we wtorek (2 grudnia). Początek rywalizacji na Signal Iduna Park o godzinie 21:00.

