Imago/Marco Canoniero Na zdjęciu: Christian Pulisic

Bologna – AC Milan, gdzie oglądać

W ubiegłym sezonie Bologna na własnym stadionie urwała punkty grając z AC Milanem. Czerwono-niebiescy kampanię 2023/24 rozpoczną właśnie od rywalizacji z Rossonerimi. Spotkania w ostatnich latach były dość wyrównane, dlatego można spodziewać się w poniedziałek zaciętego boju.

Do rywalizacji z Bolognią Milan przystąpi wzmocniony wieloma nowymi nabytkami. Szeregi klubu latem zasilili m.in. Christian Pulisic, Samo Chukwueze, Yunus Musah, czy Ruben Loftus-Cheek. Stefano Pioli musi podjąć wiele istotnych decyzji. Kto wystąpi w wyjściowym składzie, a kto rozpocznie spotkanie na ławce.

Sprawdźcie nasze typy na mecz Bologna – AC Milan.

Bologna – AC Milan, transmisja na żywo w TV

Spotkanie Bologni z Milanem obejrzycie w polskiej telewizji. Transmisja z poniedziałkowego starcia dostępna będzie na antenach Eleven Sports 1 i Eleven Sports 4.

Bologna – AC Milan, transmisja za darmo

Starcie Bologni z AC Milanem można zobaczyć także online. Jak to zrobić? Mecz będzie dostępny na stronie bukmachera STS. Dostęp do transmisji jest bezpłatny, jednak przy spełnieniu konkretnych warunków. Zarejestruj konto w STS, podając kod promocyjny GOAL, a następnie zagraj jeden dowolny kupon na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania i ciesz się darmowym dostępem do transmisji z potyczki Serie A.

Bologna – AC Milan, transmisja online

Poniedziałkowy mecz 1. kolejki Serie A będzie też do obejrzenia w usłudze CANAL+ online. Decydując się na wykupienie półrocznego dostępu do pakietu z wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, można zaoszczędzić 240 zł. W tym wypadku koszt miesięcznego dostępu wyniesie tylko 54 zł. Aby skorzystać z oferty, należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

Bologna – AC Milan, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem poniedziałkowego meczu jest Milan. Kurs na zwycięstwo Rossonerich wynosi około 2.00. Typ na wygraną Bolognii to już 3.90.

Bologna AC Milan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 sierpnia 2023 18:46 .

