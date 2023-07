IMAGO/AFLOSPORT Na zdjęciu: Erling Haaland

Bayern – Man City, gdzie oglądać?

W środowe popołudnie czasu polskiego rozegrany zostanie niezwykle ciekawie zapowiadający się sparing. Na przeciwko siebie staną przygotowujące się w Japonii do nowego sezonu zespoły Bayernu Monachium i Manchesteru City. Mecz rozegrany zostanie na Stadionie Olimpijskim w Tokio.

Dla Manchesteru City będzie to drugie spotkanie w kraju kwitnącej wiśni. W pierwszym spotkaniu zespół Josepa Guardioli pokonał 5:3 Yokohamę Marinos. Dla Bayernu będzie to premierowy mecz po przylocie do Japonii. Spotkanie rozegrane zostanie o godzinie 12:30.

Bayern – Manchester City, transmisja na żywo w TV

Spotkanie Bayern Monachium – Manchester City rozegrane zostanie w środę (26 lipca) o godzinie 12:30 czasu polskiego. Zupełnie bezpłatna transmisja z tego meczu będzie dostępna dzięki usłudze STS TV. Aby z niej skorzystać wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny kupon za przynajmniej 2 zł. W telewizji transmisja dostępna będzie na kanale Polsat Sport.

Bayern – Manchester City: transmisja na żywo za darmo

Najciekawsze sparingowe spotkania przed nowym sezonem można oglądać zupełnie za darmo w usłudze STS TV. Za jej pośrednictwem transmitowany będzie także mecz Bayern – Man City. Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji wystarczy spełnić dwa warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Bayern – Man City zostanie odblokowany

Bayern – Manchester City, transmisja online

Usługa STS TV oferuje darmowy dostęp do internetowej transmisji z meczu Bayern – Man City. Wystarczy spełnić dwa proste warunki o których napisaliśmy wyżej. Ponadto transmisja dostępna będzie w usłudze Polsat Box Go, oczywiście po wykupieniu dostępu.

Bayern – Manchester City, kursy bukmacherów

Bukmacherzy większe szanse na wygraną w środowym sparingu dają Manchesterowi City. Obywatele nieco dłużej przebywają w Japonii i z pewnością mieli więcej czasu na aklimatyzację.

Bayern Monachium Manchester City 3.00 3.90 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 lipca 2023 07:49 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Gdzie obejrzeć mecz Bayern – Man City? Transmisja będzie dostępna za darmo w usłudze STS z kodem GOAL oraz na kanale Polsat Sport. Kiedy odbędzie się spotkanie Bayern – Man City? Mecz rozegrany zostanie w środę (26 lipca) o godzinie 12:30 czasu polskiego.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.