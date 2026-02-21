Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.02.2026)

Bayern Monachium podejmie Eintracht Frankfurt w ramach 23. kolejki 1. Bundesligi. Mecz na Allianz Arenie zostanie rozegrany w sobotę (21 lutego) o godz. 15:30. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz.

imageBROKER.com / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Bayern – Eintracht: gdzie oglądać?

Bayern Monachium podejmie Eintracht Frankfurt w meczu 23. kolejki 1. Bundesligi. Obrońcy tytułu przewodzą stawce, jednak po dwóch potknięciach zaczynają odczuwać presję ze strony Borussii Dortmund. Piłkarze BVB tracą do lidera sześć punktów i nie zamierzają rezygnować z walki o mistrzostwo.

W poprzedniej kolejce monachijczycy pewnie pokonali Werder Brema (3:0), a dwa trafienia zanotował Harry Kane, We Frankfurcie na początku lutego doszło do zmiany szkoleniowca. Stery zespołu objął Albert Riera. Efekt był widoczny już w poprzedniej serii gier, gdy Orły przełamały się, pokonując Borussię Monchengladbach (3:0).

Bayern – Eintracht: transmisja w TV

Spotkanie Bayernu Monachium z Eintrachtem Frankfurt obejrzysz na żywo na antenie Eleven Sports 1. Mecz w telewizji skomentują Michał Wszołek i Sebastian Chabiniak. Początek potyczki na Allianz Arenie o godzinie 15:30.

Bayern – Eintracht: stream online

Ponadto starcie Bayernu Monachium będzie do objerzenia na portalu elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV.

Jak oglądać mecz Bayern – Eintracht w STS TV?

Mecz Bayern – Eintracht możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Bayern – Eintracht zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Bayern – Eintracht: kursy bukmacherskie

Bayern Monachium Eintracht Frankfurt 1.11 12.0 19.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lutego 2026 19:09

Kiedy odbędzie się mecz Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt? Spotkanie na Allianz Arenie rozpocznie się w sobotę (21 lutego) o godzinie 15:30. Gdzie obejrzeć spotkanie Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt? Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1, na stronie internetowej elevensports.pl i w usłudze STS TV.

