Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.02.2026)

Bayern – Eintracht: gdzie oglądać?
Bayern Monachium podejmie Eintracht Frankfurt w meczu 23. kolejki 1. Bundesligi. Obrońcy tytułu przewodzą stawce, jednak po dwóch potknięciach zaczynają odczuwać presję ze strony Borussii Dortmund. Piłkarze BVB tracą do lidera sześć punktów i nie zamierzają rezygnować z walki o mistrzostwo.
W poprzedniej kolejce monachijczycy pewnie pokonali Werder Brema (3:0), a dwa trafienia zanotował Harry Kane, We Frankfurcie na początku lutego doszło do zmiany szkoleniowca. Stery zespołu objął Albert Riera. Efekt był widoczny już w poprzedniej serii gier, gdy Orły przełamały się, pokonując Borussię Monchengladbach (3:0).
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Bayern – Eintracht: transmisja w TV
Spotkanie Bayernu Monachium z Eintrachtem Frankfurt obejrzysz na żywo na antenie Eleven Sports 1. Mecz w telewizji skomentują Michał Wszołek i Sebastian Chabiniak. Początek potyczki na Allianz Arenie o godzinie 15:30.
Bayern – Eintracht: stream online
Ponadto starcie Bayernu Monachium będzie do objerzenia na portalu elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV.
Jak oglądać mecz Bayern – Eintracht w STS TV?
Mecz Bayern – Eintracht możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Bayern – Eintracht zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Bayern – Eintracht: sonda
Kto wygra mecz?
- Bayern Monachium
- Remis
- Eintracht Frankfurt
0 Votes
Bayern – Eintracht: kursy bukmacherskie
Spotkanie na Allianz Arenie rozpocznie się w sobotę (21 lutego) o godzinie 15:30.
Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1, na stronie internetowej elevensports.pl i w usłudze STS TV.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.