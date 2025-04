Bayern Monachium - Borussia Dortmund to hit 29. kolejki 1. Bundesligi, który zostanie rozegrany na Allianz Arenie. Mecz odbędzie się w sobotę (12 kwietnia) o godz. 18:30. Faworytem szlagieru są gospodarze, którzy są o krok od odzyskania mistrzostwa Niemiec.

Bayern – Borussia: gdzie oglądać?

W sobotnie popołudnie na Allianz Arenie czeka nas klasyk niemieckiej piłki. Bayern Monachium podejmie Borussię Dortmund w hicie 29. kolejki 1. Bundesligi. Bawarczycy są liderem tabeli z 68 punktami, sześć oczek przed drugim Bayerem Leverkusen.

Z kolei zespół Niko Kovaca to obecnie ósma zespół niemieckiej ligi z 41 punktami i nie zamierza składać broni. W ostatniej kolejce Borussia rozbiła Freiburg (4:1), a ich ofensywa zaczyna znowu funkcjonować. Siedem goli w dwóch meczach Bundesligi to dobry znak przed wyjazdem do stolicy Bawarii.

Bayern – Borussia: transmisja w TV

Mecz między Bayernem Monachium a Borussią Dortmund będzie można obejrzeć w telewizji. Szlagier na Allianz Arenie będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2.

Bayern – Borussia: transmisja online

Sobotni hit 29. kolejki Bundesligi będzie można również śledzić w internecie. Spotkanie będzie transmitowane na platformie streamingowej Viaplay. Starcie będzie także dostępne u bukmachera w usłudze Betclic TV. Wystarczy wpisać podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, zagrać dowolny kupon oraz posiadać na koncie dowolną ilość środków.

Bayern – Borussia: bonusy za typ na zwycięzcę

Ciekawe specjalne oferty przygotowały Superbet i STS na sobotni mecz w Monachium. Superbet oferuje kurs 150 na zwycięzcę, dzięki czemu można otrzymać 300 zł bonusu. Z kolei w STS za wytypowanie drużyny, która odniesie zwycięstwo możemy zgarnąć extra 199 zł. Poniżej prezentujemy najciekawsze oferty.

Bayern – Borussia: sonda

Kto wygra mecz? Bayern Monachium

Remis

Borussia Dortmund Bayern Monachium

Remis

Borussia Dortmund 0 Votes

Bayern Monachium – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie

Bayern Monachium Borussia Dortmund 1.45 5.10 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 kwietnia 2025 15:20 .

Kiedy odbędzie się spotkanie Bayern Monachium – Borussia Dortmund? Mecz zostanie rozegrany w sobotę (12 kwietnia). Początek hitu Bundesligi o godzinie 18:30. Gdzie oglądać mecz Bayern Monachium – Borussia Dortmund? Spotkanie będzie dostępne na antenie Eleven Sports 2, platformie Viaplay oraz w usłudze Betclic TV.

