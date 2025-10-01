Barcelona – PSG: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (01.10.2025)

Barcelona – PSG: gdzie oglądać?
Mecz pomiędzy FC Barceloną a PSG zapowiada się niezwykle ciekawie i wszystko wskazuje na to, że będzie prawdziwym hitem nie tylko tej kolejki Ligi Mistrzów, ale i całej tegorocznej fazy ligowej. Być może delikatnym faworytem są piłkarze gospodarz, ale w rywalizacji na tym poziomie decydują detale. Z pewnością jednak będzie sporo emocji i wiele goli, bowiem nie tylko styl gry obu ekip na to wskazuje, ale i historia dotychczasowych starć pomiędzy zespołami z Barcelony oraz Paryża.
Barcelona – PSG: transmisja TV
Ten mecz będzie można oglądać na kanale Canal+ Extra 1. Początek rywalizacji o godzinie 21:00 w środę 1 października 2025 roku.
Barcelona – PSG: stream online
Legalny dostęp online będzie dostępny w serwisie streamingowym CANAL+ online. Pakiet „Super Sport” kosztuje standardowo 65 zł miesięcznie, obejmując wszystkie mecze Ligi Mistrzów oraz m.in. La Ligę, Premier League i Ekstraklasę.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 1 października 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku.
Kto wygra mecz?
- Barcelona 78%
- Remis 8%
- PSG 14%
93+ Votes
