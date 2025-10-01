Barcelona – PSG: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (01.10.2025)

Barcelona - PSG: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online. Sprawdź, gdzie można obejrzeć ten hitowy mecz 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Robert Lewandowski

Barcelona – PSG: gdzie oglądać?

Mecz pomiędzy FC Barceloną a PSG zapowiada się niezwykle ciekawie i wszystko wskazuje na to, że będzie prawdziwym hitem nie tylko tej kolejki Ligi Mistrzów, ale i całej tegorocznej fazy ligowej. Być może delikatnym faworytem są piłkarze gospodarz, ale w rywalizacji na tym poziomie decydują detale. Z pewnością jednak będzie sporo emocji i wiele goli, bowiem nie tylko styl gry obu ekip na to wskazuje, ale i historia dotychczasowych starć pomiędzy zespołami z Barcelony oraz Paryża.

Barcelona – PSG: transmisja TV

Ten mecz będzie można oglądać na kanale Canal+ Extra 1. Początek rywalizacji o godzinie 21:00 w środę 1 października 2025 roku.

Barcelona – PSG: stream online

Legalny dostęp online będzie dostępny w serwisie streamingowym CANAL+ online. Pakiet „Super Sport” kosztuje standardowo 65 zł miesięcznie, obejmując wszystkie mecze Ligi Mistrzów oraz m.in. La Ligę, Premier League i Ekstraklasę.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 1 października 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku.

Kiedy odbędzie się mecz Barcelona – PSG? Początek rywalizacji o godzinie 21:00 w środę 1 października 2025 roku. Gdzie obejrzeć mecz Barcelona – PSG? Ten mecz będzie można oglądać na kanale Canal+ Extra 1 oraz w serwisie Canal+ Online.

