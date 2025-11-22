Barcelona – Athletic: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

Gdzie obejrzeć mecz Barcelona - Athletic? Transmisja tego spotkania 13. kolejki LaLiga będzie dostępna w TV oraz online.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Athletic Bilbao: gdzie oglądać?

Mecz FC Barcelona – Athletic Bilbao możesz obejrzeć całkowicie za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja udostępniana przez bukmachera STS, który umożliwia oglądanie spotkań Barcelony po szybkiej rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Rejestracja i odblokowanie transmisji zajmują tylko kilka minut — zdążysz nawet po pierwszym gwizdku!

Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Barcelona – Athletic Bilbao:

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz transmisję Barcelona – Athletic Bilbao.

Po wykonaniu powyższych kroków transmisja odblokuje się automatycznie. Mecz można oglądać bez opłat na komputerze, smartfonie lub tablecie.

Barcelona – Athletic Bilbao: transmisja TV

Spotkanie FC Barcelona – Athletic Bilbao odbędzie się w sobotę, 22 listopada 2025 roku o godzinie 16:15. Mecz 13. kolejki La Liga pokaże w telewizji stacja Eleven Sports 1.

Barcelona – Athletic Bilbao: stream online

Stream online z meczu będzie dostępny na platformie elevensports.pl oraz u operatorów oferujących Eleven Sports w pakietach streamingowych. Spotkanie można też obejrzeć bezpłatnie w STS TV po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu zakładu za min. 2 zł.