FC Augsburg – Bayern Monachium: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (30.08.2025)

Augsburg – Bayern: gdzie oglądać?
W sobotę, 30 sierpnia o godzinie 18:30 FC Augsburg podejmie Bayern Monachium w jednym z najciekawszych spotkań 2. kolejki 1. Bundesligi. Gospodarze liczą na sprawienie niespodzianki w derbach Bawarii i zatrzymanie rozpędzonych mistrzów Niemiec
Szkoleniowcem Augsburga jest debiutujący w niemieckiej elicie Sandro Wagner, który w przeszłości był napastnikiem Bawarczyków. Były reprezentant Niemiec wnosi do zespołu nową energię po pracy w sztabie Juliana Nagelsmanna w kadrze narodowej. Zespół Wagnera potrafił zaskoczyć, zdobywając trzy gole w meczu z Freiburgiem.
Bayern natomiast rozpoczął sezon od triumfu w Superpucharze Niemiec, przez zwycięstwo w Pucharze Niemiec, aż po efektowną inaugurację Bundesligi z RB Lipsk (6:0). Drużyna Vincenta Kompany’ego prezentuje się znakomicie, a na wyjazdach nie przegrała od 12 meczów. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Augsburg – Bayern Monachium.
Augsburg – Bayern: transmisja w TV
Mecz Augsburg – Bayern Monachium będzie transmitowany w telewizji. Pojedynek obejrzysz na antenie Eleven Sports 1.
Augsburg – Bayern: stream online
Mecz pomiędzy Augsburgiem a Bayernem Monachium w ramach 2. kolejki 1. Bundesligi obejrzysz również w internecie. Spotkanie będzie dostępne na stronie elevensport.pl. Początek rywalizacji o godzinie 18:30.
Augsburg – Bayern: sonda
Kto wygra mecz?
- FC Augsburg 0%
- Remis 0%
- Bayern Monachium 100%
4+ Votes
Augsburg – Bayern: kursy bukmacherskie
