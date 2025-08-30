FC Augsburg – Bayern Monachium: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (30.08.2025)

FC Augsburg - Bayern Monachium to mecz 2. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie odbędzie się w sobotę (30 sierpnia) o godz. 18:30. Transmisja w telewizji i stream online.

Augsburg – Bayern: gdzie oglądać?

W sobotę, 30 sierpnia o godzinie 18:30 FC Augsburg podejmie Bayern Monachium w jednym z najciekawszych spotkań 2. kolejki 1. Bundesligi. Gospodarze liczą na sprawienie niespodzianki w derbach Bawarii i zatrzymanie rozpędzonych mistrzów Niemiec

Szkoleniowcem Augsburga jest debiutujący w niemieckiej elicie Sandro Wagner, który w przeszłości był napastnikiem Bawarczyków. Były reprezentant Niemiec wnosi do zespołu nową energię po pracy w sztabie Juliana Nagelsmanna w kadrze narodowej. Zespół Wagnera potrafił zaskoczyć, zdobywając trzy gole w meczu z Freiburgiem.

Bayern natomiast rozpoczął sezon od triumfu w Superpucharze Niemiec, przez zwycięstwo w Pucharze Niemiec, aż po efektowną inaugurację Bundesligi z RB Lipsk (6:0). Drużyna Vincenta Kompany’ego prezentuje się znakomicie, a na wyjazdach nie przegrała od 12 meczów. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Augsburg – Bayern Monachium.

Augsburg – Bayern: transmisja w TV

Mecz Augsburg – Bayern Monachium będzie transmitowany w telewizji. Pojedynek obejrzysz na antenie Eleven Sports 1.

Augsburg – Bayern: stream online

Mecz pomiędzy Augsburgiem a Bayernem Monachium w ramach 2. kolejki 1. Bundesligi obejrzysz również w internecie. Spotkanie będzie dostępne na stronie elevensport.pl. Początek rywalizacji o godzinie 18:30.

Augsburg – Bayern: sonda

Augsburg – Bayern: kursy bukmacherskie

Augsburg Bayern Monachium 9.40 6.30 1.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2025 17:08 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Augsburg – Bayern Monachium? Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1 oraz na stronie elevensports.pl. Kiedy odbędzie się mecz Augsburg – Bayern Monachium? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 30 sierpnia, o godz. 18:30.

