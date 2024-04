Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Atletico – BVB, gdzie oglądać

Nie ulega wątpliwości, że na papierze pojedynek Atletico Madryt z Borussią Dortmund to najsłabsze zestawienie tegorocznych ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów. Nie oznacza to jednak, że w starciu tym zabraknie emocji. Z pewnością możemy spodziewać się wysokiej intensywności, a i każda ze stron ma przecież po swojej stronie kilka gwiazd zdolnych zrobić różnicę. Fani gospodarzy swoje największe nadzieje pokładają w Antoine’ie Griezmannie, przywykłym do występów na wielkich scenach.

Atletico – BVB, transmisja na żywo w TV

Środowe spotkanie obejrzysz na kanale Polsat Sport Premium 2.

Atletico – BVB, transmisja online

Atletico – BVB, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w pierwszej odsłonie tego dwumeczu stawiają zdecydowanie na gospodarzy.

Atletico Madryt Borussia Dortmund Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 kwietnia 2024 07:07 .

