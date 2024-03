IMAGO / BSR Agency Na zdjęciu: Matty Cash

Aston Villa – Tottenham, gdzie oglądać

Fani Premier League już zacierają ręce na niedzielne starcie na stadionie Aston Villi. Do Birmingham przyjadą bowiem piłkarze Tottenhamu Hotspur. Kto jeszcze przed początkiem sezonu uznałby, że takie starcie będzie kluczowe w kontekście walki o czołową czwórkę? I że to właśnie The Villans będą obecnie okupywać czwartą lokatę, a od Spurs będzie dzielić ich pięć punktów? Jeżeli Koguty na poważnie myślą o powrocie do Ligi Mistrzów, muszą na Villa Park zagrać va banque.

Sprawdź nasze typy na mecz Aston Villa – Tottenham.

Aston Villa – Tottenham, transmisja na żywo w TV

Niedzielny pojedynek w Birmingham obejrzysz na CANAL+ Sport 2.

Aston Villa – Tottenham, transmisja online

Nadchodzący pojedynek możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 54 złotych! Tym samym w skali roku możesz zaoszczędzić aż 240 złotych.

1-miesięczny dostęp – 54 zł (przy wykupieniu rocznego abonamentu)

Spotkanie dostępne będzie również w platformie streamingowej Viaplay.

Aston Villa – Tottenham, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się wyrównanego pojedynku. Nieco większe szanse dają jednak podopiecznym Unaia Emery’ego.

Aston Villa Tottenham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 marca 2024 07:50 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.