Aston Villa - Manchester United: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (21 grudnia) mecz 17. kolejki Premier League.

Aston Villa – Manchester United, gdzie oglądać?

W 17. kolejce Premier League do walki o ligowe punkty przystąpi rozpędzona Aston Villa, która będzie celować w dziesiąte, a siódme na krajowym podwórku zwycięstwo z rzędu. Zadanie to postara się utrudnić Manchester United. Czerwone Diabły idą ku lepszemu, ale wciąż trudno im ustabilizować formę. To sprawia, że na Villa Park nie będą oni faworytem. Czy mimo tego zdołają zabrać ze sobą do Manchesteru komplet punktów? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Aston Villa – Manchester United

Aston Villa – Manchester United, transmisja w TV

Spotkanie Aston Villa – Manchester United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Przemysław Rudzki.

Aston Villa – Manchester United, transmisja online

Mecz 17. kolejki Premier League z udziałem Aston Villi z Manchesterem United będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Aston Villa – Manchester United, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Aston Vilii

Remis

Wygrana Manchesteru United Wygrana Aston Vilii 100%

Remis 0%

Wygrana Manchesteru United 0% 1+ Votes

Aston Villa – Manchester United, kursy bukmacherskie

Zdaniem ekspertów po trzy punkty w niedzielnym hicie sięgnie Aston Villa. Stąd współczynnik na ich zwycięstwo to 2.12, przy kursie rzędu 3.35 na wygraną Manchesteru United. Remis możesz zagrać po kursie 3.80.

Aston Villa Manchester United 2.12 3.80 3.35 Odds are subject to change. Last updated 21 grudnia 2025 12:10

Gdzie oglądać mecz Aston Villa – Manchester United? Starcie Aston Villa – Manchester United będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Aston Villa – Manchester United? Mecz odbędzie się już w niedzielę (21 grudnia) o godzinie 17:30.

