Aston Villa – Manchester City, gdzie oglądać?
W ramach 9. kolejki rozgrywek Premier League zagrają kluby, które reprezentują Anglię w tym sezonie europejskich pucharów. Gospodarzem meczu będzie pragnąca sprawić niespodziankę Aston Villa. Jej seria zwycięstw została ostatnio przerwana,. O kolejną taką passę może być w niedzielę trudno, ponieważ na Villa Park stawi się Manchester City. Gdzie oglądać ten mecz?
Zobacz zapowiedź meczu Aston Villa – Manchester City
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Aston Villa – Manchester City, transmisja w TV
Spotkanie Aston Villa – Manchester City obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Maciej Łuczak.
Aston Villa – Manchester City, transmisja online
Mecz 9. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Aston Villa – Manchester City, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Aston Villi
- Remis
- Remis
0 Votes
Aston Villa – Manchester City, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów Aston Villa nie będzie faworytem niedzielnego meczu. Współczynnik na jej zwycięstwo to 4.20. Z kolei sukces Manchesteru City wyceniono kursem 1.82. Potencjalny remis można zagrać po kursie 3.85.
Starcie Aston Villa – Manchester City będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (26 października) o godzinie 15:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.