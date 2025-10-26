Aston Villa - Manchester City transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (26 października) mecz 9. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Jeremy Doku

Aston Villa – Manchester City, gdzie oglądać?

W ramach 9. kolejki rozgrywek Premier League zagrają kluby, które reprezentują Anglię w tym sezonie europejskich pucharów. Gospodarzem meczu będzie pragnąca sprawić niespodziankę Aston Villa. Jej seria zwycięstw została ostatnio przerwana,. O kolejną taką passę może być w niedzielę trudno, ponieważ na Villa Park stawi się Manchester City. Gdzie oglądać ten mecz?

Zobacz zapowiedź meczu Aston Villa – Manchester City

Aston Villa – Manchester City, transmisja w TV

Spotkanie Aston Villa – Manchester City obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Maciej Łuczak.

Aston Villa – Manchester City, transmisja online

Mecz 9. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Aston Villa – Manchester City, kto wygra?

Aston Villa – Manchester City, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Aston Villa nie będzie faworytem niedzielnego meczu. Współczynnik na jej zwycięstwo to 4.20. Z kolei sukces Manchesteru City wyceniono kursem 1.82. Potencjalny remis można zagrać po kursie 3.85.

Aston Villa Manchester City 4.60 3.90 1.77 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 października 2025 10:57 .

