Arsenal – Liverpool: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na czwartek (8 stycznia) mecz 21. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Arsenal – Liverpool, gdzie oglądać?

W 21. kolejce Premier League niekwestionowanym hitem będzie rywalizacja na Emirates Stadium, gdzie Arsenal podejmie Liverpool. Obie drużyny zaliczają się klubów z BIG SIX. Dodatkowo gospodarze to aktualny lider ligi angielskiej, którzy jest na dobrej drodze do odebrania tytułu The Reds. Ci z kolei postarają się powstrzymać rozpędzoną drużynę Mikela Artety. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Arsenal – Liverpool, transmisja w TV

Spotkanie Arsenal – Liverpool obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki.

Arsenal – Liverpool, transmisja online

Mecz 21. kolejki Premier League z udziałem Arsenalu i Liverpoolu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Arsenal – Liverpool, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Arsenalu

Remis

Wygrana Liverpoolu Wygrana Arsenalu 60%

Remis 0%

Wygrana Liverpoolu 40% 5+ Votes

Arsenal – Liverpool, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherskich analityków jako faworyta tego meczu należy traktować Arsenal. Zwycięstwo tej drużyny można zagrać po kursie 1.65. Z kolei kurs na zwycięstwo Liverpoolu wynosi 5.65. Remis wyceniono współczynnikiem 4.20.

Arsenal Liverpool FC 1.65 4.10 5.60 Odds are subject to change. Last updated 8 stycznia 2026 13:30

Gdzie oglądać mecz Arsenal – Liverpool? Spotkanie Arsenal – Liverpool będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Arsenal – Liverpool? Mecz odbędzie się już w czwartek (8 stycznia) o godzinie 21:00.

