Arsenal – Liverpool, gdzie oglądać?
W 21. kolejce Premier League niekwestionowanym hitem będzie rywalizacja na Emirates Stadium, gdzie Arsenal podejmie Liverpool. Obie drużyny zaliczają się klubów z BIG SIX. Dodatkowo gospodarze to aktualny lider ligi angielskiej, którzy jest na dobrej drodze do odebrania tytułu The Reds. Ci z kolei postarają się powstrzymać rozpędzoną drużynę Mikela Artety. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Arsenal – Liverpool, transmisja w TV
Spotkanie Arsenal – Liverpool obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki.
Arsenal – Liverpool, transmisja online
Mecz 21. kolejki Premier League z udziałem Arsenalu i Liverpoolu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Arsenal – Liverpool, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Arsenalu 60%
- Remis 0%
- Wygrana Liverpoolu 40%
5+ Votes
Arsenal – Liverpool, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherskich analityków jako faworyta tego meczu należy traktować Arsenal. Zwycięstwo tej drużyny można zagrać po kursie 1.65. Z kolei kurs na zwycięstwo Liverpoolu wynosi 5.65. Remis wyceniono współczynnikiem 4.20.
Spotkanie Arsenal – Liverpool będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w czwartek (8 stycznia) o godzinie 21:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.