Arka – GKS, gdzie oglądać?
Niedzielne zmagania w ramach 22. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od bardzo ciekawego starcia. A w nim Arka Gdynia przed własną publicznością podejmie GKS Katowice. Gospodarze przystąpią do tego meczu po porażce z Pogonią Szczecin (0:1).
GKS Katowice natomiast ostatnio rozegrał kontrowersyjne spotkanie, które zakończyło się remisem z Legią Warszawa (1:1). Nadchodząca rywalizacja w Gdyni zapowiada się niezwykle interesująco, a przede wszystkim bardzo wyrównanie.
Arka – GKS, transmisja w TV
Spotkanie Arka Gdynia – GKS Katowice obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ 360 oraz Canal+ Sport 3.
Arka – GKS, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz oglądać również drogą internetową. Spotkanie obejrzysz za pośrednictwem usługi Canal+ Online.
Arka – GKS, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Arki
- remisem
- wygraną GKS-u
0 Votes
Arka – GKS, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, szanse na zwycięstwo drużyn są bardzo wyrównane. Jeśli rozważąsz typ na wygraną Arki Gdynia, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.65. W przypadku zwycięstwa GKS-u Katowice oscyluje natomiast w okolicach 2.70.
Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenach Canal+ 360 oraz Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (22 lutego) o godzinie 12:15.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.