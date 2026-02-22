Arka Gdynia i GKS Katowice zmierzą się ze sobą w niedzielnym meczu PKO Ekstraklasy. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Rafał Strączek

Arka – GKS, gdzie oglądać?

Niedzielne zmagania w ramach 22. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od bardzo ciekawego starcia. A w nim Arka Gdynia przed własną publicznością podejmie GKS Katowice. Gospodarze przystąpią do tego meczu po porażce z Pogonią Szczecin (0:1).

GKS Katowice natomiast ostatnio rozegrał kontrowersyjne spotkanie, które zakończyło się remisem z Legią Warszawa (1:1). Nadchodząca rywalizacja w Gdyni zapowiada się niezwykle interesująco, a przede wszystkim bardzo wyrównanie.

Arka – GKS, transmisja w TV

Spotkanie Arka Gdynia – GKS Katowice obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ 360 oraz Canal+ Sport 3.

Arka – GKS, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz oglądać również drogą internetową. Spotkanie obejrzysz za pośrednictwem usługi Canal+ Online.

Arka – GKS, kto wygra?

Arka – GKS, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, szanse na zwycięstwo drużyn są bardzo wyrównane. Jeśli rozważąsz typ na wygraną Arki Gdynia, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.65. W przypadku zwycięstwa GKS-u Katowice oscyluje natomiast w okolicach 2.70.

Arka Gdynia GKS Katowice 3.00 2.90 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lutego 2026 13:06

Gdzie oglądać mecz Arka – GKS? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenach Canal+ 360 oraz Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Arka – GKS? Mecz odbędzie się już w niedzielę (22 lutego) o godzinie 12:15.

