Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Aurelio De Laurentis

Kwaraccchelia nie odejdzie z Napoli w najbliższym oknie transferowym

Napoli lada moment oficjalnie ogłosi nazwisko nowego trenera, którym zostanie Antonio Conte. Włoski taktyk, gdy przybędzie do Neapolu, chce zatrzymać jedną z największych gwiazd. La Gazzetta dello Sport poinformowała, że szkoleniowiec oraz prezydent klubu podjęli decyzję, że Chwicza Kwaracchelia nie zostanie sprzedany w najbliższym oknie transferowym.

O decyzji został poinformowany również sam piłkarz, który jeszcze do niedawna miał na stole ofertę z Paris Saint-Germain. Gruzin był rozpatrywany w kontekście zastąpienia Kyliana Mbappe w Paryżu, lecz wygląda na to, że 23-latek jeszcze przez minimum jeden sezon będzie reprezentował barwy neapolitańskiego zespołu. Kwaracchelia do Neapolu trafił latem 2022 roku i z miejsca stał się kluczowym piłkarzem. Skrzydłowy był jedną z głównych postaci podczas mistrzowskiego sezonu, gdy Partenopei zdobyli pierwsze od trzydziestu trzech lat Scudetto. Łącznie reprezentant Gruzji zagrał w barwach klubu 88 spotkań, w których strzelił 25 goli i zaliczył 26 asyst.

Napoli miniony sezon zakończyli na odległym 10. miejscu w Serie A. Z tego powodu w przyszłej kampanii nie zobaczymy drużyny spod Wezuwiusza w europejskich pucharach. Ponadto w kadrze zespołu zajdą duże zmiany, bowiem z klubem pożegnał się m.in. Piotr Zieliński. Wciąż niepewna jest również przyszłość Victora Osimhena, który łączony jest z transferem do Premier League.