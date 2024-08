Dominik Marczuk jest bardzo blisko odejścia z Jagiellonii Białystok. Według "La Gazzetta dello Sport", do dogrania pozostały ostatnie szczegóły przed transferem do US Lecce.

PressFocus Na zdjęciu: Dominik Marczuk

Dominik Marczuk jednak trafi do Lecce

Dominik Marczuk to zawodnik, który z pewnością może uznać miniony sezon za wyjątkowo udany. Być może nawet najbardziej w całej dotychczasowej karierze. Grając jako prawy wahadłowy lub prawy skrzydłowy gracz Jagiellonii Białystok, w rozgrywkach 2023/24 w 39 meczach zdobył siedem bramek i zaliczył 14 asyst, co pozwoliło mu zająć czołowe miejsca w klasyfikacji kanadyjskiej PKO Ekstraklasy. Dobra forma na boisku zaowocowała również powołaniem do reprezentacji Polski, choć zadebiutować nie dał rady.

Niemniej to spowodowało, że w czasie wciąż trwającego letniego okienka transferowego intensywnie spekulowano na temat przyszłości Marczuka. Jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że jego odejście z ekipy mistrzów Polski jest raczej mało prawdopodobne, ale teraz “La Gazzetta dello Sport” przekazała informacje, według których jasno wynika, że transfer 20-latka do US Lecce jest na ostatniej prostej. Do uzgodnienia miały pozostać ostanie szczegóły.

Jakiś czas temu Lecce sprowadziło do siebie Filipa Marchwińskiego. Tak więc ewentualny transfer Dominika Marczuka pozwoliłby stworzyć w klubie z Serie A ciekawy duet dwóch młodych Polaków.

Serwis “Transfermarkt” wycenia Marczuka na 3,50 milion euro, a jego umowa z mistrzem Polski wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

