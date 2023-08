PressFocus Na zdjęciu: Maciej Makuszewski

Makuszewski odchodzi z Odry Opole

Pomocnik będzie występował w Wigrach Suwałki

Na wypożyczenie nalegał sam zawodnik

Makuszewski wypożyczony do Wigier Suwałk

Poniedziałkowy mecz Odry Opole z Zagłębiem Sosnowiec był ostatnim dla Macieja Makuszewskiego w barwach opolskiej drużyny. Popularny “Maki” związał się z Odrą w sierpniu 2022 roku po rozwiązaniu kontraktu z islandzkim Leiknir Rejkjawik. Łącznie rozegrał 31 spotkań zdobywając pięć goli i notując osiem asyst.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Odry Opole, Makuszewski chęć odejścia zgłaszał już przed sezonem i mimo próby przekonania zawodnika to zmiany zdania, pomocnik pozostał nieugięty i od września będzie grał w Wigrach Suwałki.

– Będę miał blisko do domu, do rodziny, a to jest w tej chwili dla mnie najważniejsze. Osiągnąłem wysoką formę, nie narzekam na zdrowie, spokojnie poradziłbym sobie w ekstraklasie. Chcę być jednak bliżej rodziny, a z Opola mam daleko do domu. To dla mnie najważniejsze. Piłka jest bardzo ważna, ale najważniejsza jest rodzina. Moimi decyzjami kieruje serducho. Już wcześniej chodziło mi to po głowie. Po rozmowach z prezesem, trenerem ustaliliśmy, że dam z siebie wszystko w meczach – ujmijmy to – wakacyjnych, do końca okienka transferowego, pomogę drużynie na tyle, na ile będę mógł, a później trzeba będzie skupić się właśnie na rodzinie – powiedział Makuszewski cytowany przez serwis OdraOpole.pl.

Makuszewski w swojej karierze występował między innymi w Lechu Poznań czy Lechii Gdańsk. Był też zawodnikiem Vitorii Setubal czy Tereka Grozny.

