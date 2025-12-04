Arsenal dołączył do wyścigu o pozyskanie wschodzącej gwiazdy

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Zion Suzuki

Zion Suzuki przykuł uwagę Arsenalu

Zion Suzuki imponuje formą na boiskach Serie A, odkąd półtora roku temu dołączył do Parmy Calcio. Choć obecnie 23-letni bramkarz pauzuje z powodu kontuzji, już w lutym ma wrócić między słupki i ponownie stać się kluczową postacią swojej drużyny. Jego świetne występy nie pozostają oczywiście bez echa, a talent Japończyka od dłuższego czasu przyciąga uwagę największych europejskich klubów.

Dotychczas Suzuki był obserwowany między innymi przez Bayern Monachium, Inter Mediolan, AC Milan, Manchester United oraz Chelsea. Teraz – jak informuje włoski serwis „Calciomercato” – do wyścigu o podpis perspektywicznego zawodnika dołączył kolejny potentat ze Starego Kontynentu, czyli Arsenal.

Klub z północnego Londynu przeczesuje rynek w poszukiwaniu solidnego zmiennika i potencjalnego przyszłego następcy Davida Rayi, a profil japońskiego golkipera idealnie wpisuje się w ich długoterminowe plany.

Zion Suzuki z powodzeniem broni barw Parmy Calcio od lipca 2024 roku, kiedy to przeniósł się na Stadio Ennio Tardini za 8 milionów euro z belgijskiego zespołu – VV St. Truiden. W trwającym sezonie mierzący 190 centymetrów bramkarz rozegrał 13 spotkań, w których wpuścił 16 goli i zanotował 4 czyste konta. Wartość rynkowa 21-krotnego reprezentanta Japonii wynosi aktualnie około 20 milionów euro.