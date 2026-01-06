Ziółkowski pod lupą klubu z Premier League! Oglądali go na żywo

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Bournemouth oglądało go na żywo! Ziółkowski rozchwytywany

Jan Ziółkowski pod koniec letniego okna transferowego zdecydował się na zagraniczny transfer. Z Legii Warszawa przeniósł się do Włoch, podpisując kontrakt z AS Romą, która zapłaciła za niego ponad 6 milionów euro. Niedawno wywalczył miejsce w wyjściowym składzie, a jego gra z tygodnia na tydzień wygląda coraz lepiej. Nic więc dziwnego, że interesują się nim kluby z Premier League.

Fabrizio Romano podczas jednego z programów na kanale Meczyki.pl zdradził, że Ziółkowski był pod baczną obserwacją w trakcie meczu Roma – Genoa. Na trybunach Stadio Olimpico byli obecni przedstawiciele dwóch klubów z najlepszej ligi świata. Dziennikarz nie zdradził nazw obu drużyn, ale ujawnił, że jedną z nich był Bournemouth. W przeszłości gwiazdą Wisienek był Artur Boruc.

Co ciekawe na żywo oglądał go Tiago Pinto, czyli dyrektor sportowy Bournemouth, który w przeszłości pracował w Romie w latach 2021-2024. Portugalczyk ma na liście życzeń kilka nazwisk, a oprócz Polaka jest na niej Tarik Muharemović.

Ziółkowski w tym sezonie uzbierał jak na razie 10 spotkań w Romie. Łącznie na boisku spędził 374 minuty. Kontrakt z drużyną z Wiecznego Miasta podpisał do czerwca 2030 roku. W październiku zadebiutował w reprezentacji Polski za kadencji Jana Urbana.