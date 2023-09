Zieliński zwleka z podpisaniem kontraktu. “Impas trwa, Napoli czeka”

Piotr Zieliński podjął decyzję o zostaniu w Napoli, ale wciąż nie podpisał nowego kontraktu z klubem. Włoskie media zaczynają się zastanawiać, co zrobi Polak.

IMAGO / Alessandro Garofalo Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński był łączony z transferem do saudyjskiego Al-Ahli

Ostatecznie zdecydował się pozostać w drużynie Napoli

Jednak teraz wciąż zwleka z podpisaniem nowej umowy

W co gra Piotr Zieliński? Włoskie media poruszone

Piotr Zieliński przez jakiś czas był głównym bohaterem plotek transferowych we włoskich i polskich mediach. W pewnym momencie wydawało się, że pomocnik zamieni Napoli na saudyjskie Al-Ahli. Jednak ostatecznie Polak zdecydował się zostać we Włoszech.

Sprawa wyglądała na jasną i wszystko wskazywało na to, że Zieliński niebawem przedłuży kontrakt z Napoli. Z upływem czasu rosną wątpliwości, bo wciąż nie doszło do porozumienia. Włoskie media zastanawiają się, czy pomocnik będzie chciał odnowić umowę.

Brak podpisu to wielkie ryzyko, znając Aurelio De Laurentiisa, prezydenta Napoli. To człowiek, który gra twardo i w przypadku nieprzedłużenia kontraktu Polakowi grozi sezon na trybunach. Z drugiej strony Zieliński mógłby sobie otworzyć drzwi do innego uznanego klubu.

Gazzetta dello Sport zastanawia się co dalej z Piotrem Zielińskim – podpisze nowy kontrakt z Napoli, czy nie?



Z jednej strony ryzyko wkurzenia De Laurentiisa i wylądowania na trybunach, z drugiej – karta w ręce, duże możliwości.



Podpisywać, czy ryzykować? 🤔 pic.twitter.com/F5Z4EK20eq — Michał Borkowski (@mbork88) September 5, 2023

Zobacz także: De Laurentiis w swoim stylu odpowiedział na fortunę za Osimhena