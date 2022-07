PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Włoskie media donoszą, że Maurizio Sarri marzy o sprowadzeniu Piotra Zielińskiego do Lazio. Rzymianie zamierzają zaproponować Napoli nawet 25 milionów euro.

Lazio spróbuje niebawem zakontraktować Piotra Zielińskiego

Polak ma być jednym z architektów “nowego” zespołu Orłów, do jakiego dąży Maurizio Sarri

Rzymianie mogą wydać na pomocnika nawet 25 milionów euro

Zieliński zmieni Neapol na Rzym? Lazio zdeterminowane

Maurizio Sarri chciałby tego lata doprowadzić do istotnej rewolucji w składzie jego Lazio. Założenia charakterystycznego trenera są konkretne. Chce więcej piłkarzy potrafiących grać na jeden kontakt, prezentujących świetną technikę użytkową, a do tego gotowych do harówki w pressingu.

Włochowi marzy się zakontraktowanie Piotra Zielińskiego. Reprezentant Polski spełnia wszystkie powyższe kryteria, a do tego znajduje się w delikatnym momencie kariery. Rozegrał bardzo dobrą rundę jesienną minionego sezonu. Na wiosnę – podobnie, jak całe Napoli – zdecydowanie spuścił jednak z tonu. Wtedy pojawiły się doniesienia o możliwym odejściu 28-latka. W tym kontekście wspominano, między innymi, Bayern Monachium i Borussię Dortmund. Możliwe jednak, że Zielu zostanie we Włoszech. Lazio może zaoferować za niego 25 milionów euro. Zawodnik, według portalu Transfermarkt, warty jest o 15 milionów więcej, ale możliwe, że Partenopei zechcą wpuścić więcej świeżego powietrza do drugiej linii i nie będą utrudniać Polakowi odejścia.

Zieliński w minionym sezonie rozegrał 42 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zanotował osiem bramek i pięć asyst.

