Steven Gerrard i jego Al-Ettifaq są dopiero na ósmym miejscu w tabeli

Anglik życzy sobie transferów w zimowym oknie

Legenda Liverpoolu otwarcie mówi, że chce mieć w swoich szeregach byłego piłkarza The Reds

Firmino przepadł w Arabii. Legenda Liverpoolu chce pomóc

Roberto Firmino opuścił Liverpool po ośmiu latach sukcesów. Brazylijczyk skusił się na ofertę Al-Ahli, w którym nie potrafi trafić do siatki od pierwszej kolejki ligowej (wówczas zdobył hat-tricka). Pomocną dłoń do byłego gracza The Reds chce wyciągnąć legenda tego klubu.

– Oczywiście znam Bobby’ego bardzo dobrze, byłem jego wielkim fanem. Śledzę jego poczynania od lat. W tej chwili jest zawodnikiem Al-Ahli, więc bardzo trudno jest mi komentować tę sytuację. Ale pokochałem Bobby’ego Firmino od pierwszego dnia, kiedy go zobaczyłem i jestem jego wielkim fanem – powiedział Steven Gerrard, opiekun ósmego w tabeli Al-Ettifaq.

– On należy do innego klubu, więc nie będę tu siedział i wymieniał nazwisk… ale chcę, aby było jasne, że jestem tak samo głodny, zdesperowany i zdeterminowany, aby zrobić to [podpisać kontrakt] tak szybko, jak to możliwe – zapewnia angielski trener, któremu zależy na styczniowym wypożyczeniu Firmino.

