Barcelona i Manchester City w najbliższych miesiącach będą prowadzili transferowe negocjacje

Tematem rozmów mistrza Hiszpanii i Anglii stanie się Joao Cancelo

Klub Portugalczyka ustalił już cenę jego transferu definitywnego

Man City łaskawy dla Barcelony. Znamy ceną za Cancelo

Barcelona w obliczu ograniczonych wydatków na transfery zdecydowała się latem wypożyczyć Joao Cancelo z Manchesteru City. Portugalczyk trafił do Katalonii na zasadzie rocznego wypożyczenia.

Aktualny mistrz Hiszpanii jest przekonany do transferu definitywnego Cancelo. Portugalczyk rozegrał 21 meczów, w których trzy razy trafił do siatki oraz zaliczył dwie asysty.

Rynkowa wartość Cancelo to 40 milionów euro. Manchester City według katalońskiego Sportu będzie oczekiwać za 29-latka 30 milionów euro. To promocyjna cena dla Barcelony, ponieważ defensor ma kontrakt z mistrzem Anglii aż do 30 czerwca 2027 roku.