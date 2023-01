Pressfocus Na zdjęciu: Isco

Między Isco i Unionem Berlin wszystko było już ustalone, a Hiszpan miał zostać bohaterem jednego z najbardziej zaskakujących transferów zimowego okienka. Według redakcji Sport1.de operacja nie zostanie jednak sfinalizowana.

Isco miał przejść testy medyczne i podpisać kontrakt z Unionem Berlin

Według niemieckich mediów nie dojdzie do finalizacji operacji

Pomocnik pozostaje wciąż bez klubu na niecałe dziewięć godzin przez zamknięciem okienka

Isco nie dogadał się z przedstawicielami Unionu

Isco od 21 grudnia pozostaje wolnym zawodnikiem po tym, jak rozwiązany został jego kontrakt z Sevillą. Hiszpan nie czuł się dobrze w drużynie z Andaluzji, a obie stronty nie były zadowolone ze współpracy. Pomocnik pozostaje wciąż wolnym agentem, a w ostatnich dniach zimowego okna transferowego pojawiły się pogłoski, zgodnie z którymi miał on szansę na przenosiny do Bundesligi.

O pozyskanie pomocnika rywalizowały Union Berlin i RB Lipsk, jednak to wicelider Bundesligi ostatecznie doszedł do porozumienia z Hiszpanem. Wszystko wskazywało na to, że 30-latek zostanie bohaterem jednego z najbardziej zaskakujących transferów zimowego okienka. Według dziennikarzy Sport1.de do finalizacji transakcji jednak nie dojdzie.

⏰ Breaking!!!! Isco wird nicht zu Union wechseln. Deal geplatzt! @SPORT1 — Patrick Berger (@berger_pj) January 31, 2023

Informacje to potwierdzają również inni dziennikarze. Christian Falk przekazał, że zawodnik nie doszedł z Unionem do porozumienia w kwestii warunków kontraktu i porozumienie zostało zerwane. Isco ma zatem niewiele czasu przed zamknięciem zimowego okienka, żeby znaleźć nowy klub.

Union Berlin wydał komunikat, w którym poinformował o powodach fiaska negocjacji z Isco.

– Chcielibyśmy zobaczyć Isco z nami, ale mamy swoje ograniczenia. Zostały one dziś przekroczone, wbrew poprzedniej umowie, więc transfer nie dojdzie do skutku – przyznał dyrektor sportowy Żelaznych.

🗣 Oliver Ruhnert zum Isco-Transfer. pic.twitter.com/vrQaG0rzUg — 1. FC Union Berlin (@fcunion) January 31, 2023

