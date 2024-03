IMAGO / Daniela Porcelli Na zdjęciu: Stanislav Lobotka

Stanislav Lobotka po czterech latach w Napoli może poszukać nowego wyzwania

Agent defensywnego pomocnika ujawnił, że rozmawiał z Barceloną

Reprezentant Słowacji mógłby więc wrócić do La Ligi

Stanislav Lobotka wróci do La Ligi? FC Barcelona zainteresowana

Stanislav Lobotka od stycznia 2020 roku z powodzeniem występuje w Napoli. Defensywny pomocnik po ponad czterech latach może odejść z Neapolu, ponieważ zaoferował swoje usługi Barcelonie – dowiedział się kataloński dziennik “SPORT”.

Dla 52-krotnego reprezentanta Słowacji byłby to powrót do Hiszpanii – jego poprzednim zespołem była Celta Vigo. Co ciekawe, agent 29-latka ostatnio wyjawił, że prowadził już rozmowy dyrektorem sportowym Blaugrany, czyli Deco.

– Rozmawialiśmy z Deco o ewentualnym podpisaniu kontraktu z Barceloną. Barca chce sprowadzić Stanislava Lobotkę, ale żeby taki transfer doszedł do skutku, musi się wydarzyć wiele rzeczy. Mój klient chciałby grać w klubie, który walczy o triumf w Lidze Mistrzów. Na pewno przedyskutowalibyśmy ofertę – powiedział Branislav Jarusek cytowany przez “Tuttosport”.