Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Napoli powalczy zimą o transfer Zalewskiego

Nicola Zalewski ma za sobą burzliwe miesiące. W zasadzie od sierpnia mówi się o jego odejściu z AS Romy. Najpierw był łączony z PSV Eindhoven, a następnie z Galatasary Stambuł. Do transferów ostatecznie nie doszło, a Giallorossi niezadowoleni z takiego obrotu sytuacji postanowili zesłać Polaka do rezerw. Jego sytuacja odmieniła się jednak po zmianie trenera, ale słaba dyspozycja sprawiła, że Zalewski zazwyczaj obserwuje grę kolegów z poziomu ławki rezerwowych.

Jego kontrakt wygasa po sezonie, dlatego Roma liczyła na jego sprzedaż przed sezonem, by nie odszedł za darmo. Teraz Giallorossi spróbują tego samego planu zimą. Co ciekawe, Zalewski może stać się bohaterem dość ciekawego transferu. Jak donosi “La Gazzetta dello Sport”, Polak znalazł się na celowniku Napoli, a o jego sprowadzenie zabiega Antonio Conte.

Napoli, aby przekonać Romę do transferu jest gotowe włączyć w transakcję Giacomo Raspadoriego, który z kolei nie dostaje zbyt wielu szans pod Wezuwiuszem. Na razie jednak trudno przewidzieć, czy ten ruch zostanie sfinalizowany, bowiem rozmowy nie są na zaawansowanym etapie. Wszystko wyjaśnią najbliższe tygodnie.

Z perspektywy Zalewskiego, który w tej kampanii wystąpił jedynie w 12 spotkaniach, ten ruch wydaje się bardzo interesujący. Napoli to zespół, który pod wodzą Antonio Conte walczy o mistrzostwo Serie A i jest liderem rozgrywek. Jednak rywalizacja w składzie sprawia, że skrzydłowy musiałby się bardzo wykazać, aby otrzymać szansę regularnej gry w stolicy Kampanii.

