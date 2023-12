Zahavi spotkał się z Laportą. Słowa agenta na temat Lewego nie pozostawiają wątpliwości

Pini Zahavi, agent, między innymi, Roberta Lewandowskiego, we wtorek przebywał w FC Barcelonie. Po zakończeniu kolacji z Joanem Laportą rozwiał wątpliwości na temat przyszłości klubowej kapitana reprezentacji Polski.

IMAGO / Gerritxvan Keulen Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski, mówiąc eufemistycznie, nie błyszczy ostatnio formą

Pojawiły się doniesienia, jakoby FC Barcelona chciała go sprzedać w najbliższej przyszłości

Pini Zahavi zdementował te informacje

Zahavi rozwiał wątpliwości w sprawie przyszłości Lewandowskiego

Robert Lewandowski, mówiąc dość oględnie, nie jest swoją najlepszą wersją w tym sezonie. Skuteczność reprezentanta Polski znacznie spadła. W samej La Lidze ustrzelił zaledwie osiem bramek, podczas gdy współczynnik goli oczekiwanych wskazuje, że powinien ich mieć na koncie jedenaście. Między innymi to przełożyło się na kiepskie wyniki samej FC Barcelony.

Nic zatem dziwnego, że media coraz częściej spekulowały, że 35-latek może w niedalekiej przyszłości opuścić stolicę Katalonii, pomimo tego, że jego kontrakt obowiązuje aż do 2026 roku.

Plotki podgrzał fakt, iż we wtorek w Barcelonie wylądował Pini Zahavi. Agent Lewego z rana rozmawiał z dyrektorem sportowym klubu, Deco. Z kolei później spotkał się w restauracji z prezesem Dumy Katalonii, Joanem Laportą. Media, rzecz jasna, czatowały pod przybytkiem, czekając na pikantne szczegóły. Na pytanie, czy Lewandowski pozostanie w Barcelonie, Zahavi odrzekł wprost: “oczywiście, że zostaje”. To również może być część gry zorientowanej na transfer, ale na ten moment wydaje się, że odejście Polaka do Arabii Saudyjskiej czy Stanów Zjednoczonych zostało odrzucone.

‼️Pini Zahavi sobre si Lewandowski se queda en Barcelona: “por supuesto, se queda”#fcblive pic.twitter.com/Z9FSHG4Kef — Víctor Navarro (@victor_nahe) December 19, 2023

Lewandowski w tym sezonie wystąpił już w 20 meczach we wszystkich rozgrywkach klubowych. Zanotował w nich dziewięć bramek i cztery asysty.

