Zagłębie Lubin sięga po ciekawego gracza. Pod jednym względem Chorwat jest w europejskiej czołówce

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Lubin

Najwięcej progresywnych akcji w lidze chorwackiej

Luka Lucić ma trafić do Zagłębia Lubin o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl. 29-letni lewy obrońca przeszedł już testy medyczne i w przyszłym tygodniu klub powinien ogłosić jego pozyskanie. Co to za zawodnik? Goal.pl przyjrzał mu się dokładniej i wychodzi na to, że mamy do czynienia z bardzo ciekawym transferem lubinian.



Lucić ma za sobą bardzo udany sezon w lidze chorwackiej. Zagrał 35 spotkań w Slavenie Belupo, „od deski do deski”. Nie jest to więc ktoś do odbudowy, to piłkarz do grania od razu. Według statystyk Lucić w ostatnim sezonie miał najwięcej progresywnych akcji (podania i dryblingi pozwalające przesuwać się drużynie do przodu) wśród wszystkich obrońców w lidze chorwackiej. Takich zagrań wykonał aż 513. Co więcej, według danych DataMB Lucić znalazł się na trzecim miejscu w Europie w tym zakresie!



Szybszy od ligowej czołówki



A skoro o danych mowa, to pod jednym względem byłby/będzie też najlepszym na swojej pozycji w Ekstraklasie. Chodzi o współczynnik PSV, pokazujący średnią szybkość sprintów wykonywanych w trakcie meczu. Lucić w ostatnim sezonie miał ją na poziomie 29,9 km/h. Najlepszy wynik w Ekstraklasie pod tym względem należy do Paulo Henrique z Radomiaka (29,72 km/h), a kolejne do Leonardo Kutrisa z Pogoni (29,51 km/h). Ligowe podium pod tym względem uzupełnia Erik Janża z Górnika (29,18 km/h).

Lewa noga bardzo się przyda

Lucić to obrońca z wiodącą lewą nogą, co akurat Zagłębiu bardzo się przyda. Wprawdzie piłkarz miał jeszcze kontrakt na rok, ale rozwiązano go za porozumieniem stron i to umożliwiło przejście do Zagłębia Lubin.



Lucić grał też kiedyś w reprezentacji Chorwacji do lat 19, zakładając nawet opaskę kapitańską. Wystąpił w ośmiu meczach tego zespołu. Na koncie ma też mistrzostwo Bośni i Hercegowiny. Jest wychowankiem Hajduka Split, a poza ojczyzną i wspomnianą BiH grał też kilka lat temu w Czechach, w Baniku Ostrawa.



Lucic to pierwsze letnie wzmocnienie lubinian. Klub nadal ma w planach stawianie przede wszystkim na polską młodzież, ale wygląda na to, że ta koncepcja zostanie „zrównoważona” pozyskiwaniem doświadczonych zawodników. I właśnie taka „mieszanka” ma pomóc uniknąć sytuacji jak w ostatnich rozgrywkach, gdy klub długo bronił się przed spadkiem z Ekstraklasy.