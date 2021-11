Pressfocus Na zdjęciu: Ferran Torres

Ferran Torres chciałby opuścić Manchester City. Na pozyskanie Hiszpana zdecydowana jest Barcelona. Kluby pracują nad wypracowaniem porozumienia.

Niedługo może dojść do interesującego transferu z Manchesteru City do Barcelony

Drużynę mistrza Anglii opuścić chce Ferran Torres

Hiszpan miałby wrócić do La Ligi i reprezentować barwy ekipy z Camp Nou

Powrót do La Ligi możliwy już zimą

Barcelona od dłuższego czasu rozgląda się za wzmocnieniem linii ofensywnej, które jest niezbędne. Potwierdził to ostatni mecz Ligi Mistrzów. Blaugrana nie potrafiła strzelić gola Benfice i zremisowała 0:0, przez co skomplikowała sobie sprawę awansu do fazy pucharowej.

Na celowniku Barcelony byli Dani Olmo, czy też Raheem Sterling. Według ostatnich doniesień hiszpańskich mediów, na Camp Nou nie trafi żaden z nich. Piłkarzem katalońskiego klubu ma zostać Ferran Torres.

Hiszpański skrzydłowy od sierpnia 2020 roku reprezentuje Manchester City, dla którego rozegrał 43 spotkania. Strzelił w nich 16 goli i zaliczył 5 asyst. W sezonie 2021/2022 na murawie spędził jednak tylko nieco ponad 500 minut, co zdecydowanie nie satysfakcjonuje 21-latka. Wyraził on chęć zmiany otoczenia.

Gerarda Romero informuje, że Mateu Alemany, czyli dyrektor ds. futbolu Barcelony, był w Manchesterze, aby negocjować pozyskanie Torresa. Blaugrana miałaby zapłacić około 50 milionów euro, a transfer zostałby zrealizowany już zimą. Zwolennikiem tego pomysłu jest Xavi Hernandez. Zgodę na odejście Hiszpana z Manchesteru City wydał także Pep Guardiola.

Czytaj także: Paul Pogba nie trafi do Realu Madryt. Królewscy wolą wzmocnić inne pozycje