Pressfocus Na zdjęciu: Casemiro, Pogba i Modrić

Obecnie Paul Pogba leczy kontuzję, której nabawił się podczas zgrupowania reprezentacji Francji. Kontrakt pomocnika z Man Utd wygasa wraz z końcem sezonu. Negocjacje nad nową umową utknęły w miejscu, przez co 28-latek łączony był z przenosinami do Realu Madryt. Innego zdania jest jednak Jose Felix Diaz. Dziennikarz Marki uważa, że Królewscy po transferze Camavingi mają już komplet zawodników drugiej linii, więc latem planują wzmocnić inne pozycje w drużynie.

Od dłuższego czasu Paul Pogba łączony był przenosinami do Realu Madryt

Z kolei Eduardo Camavinga niespodziewanie szybko zyskał w oczach Carlo Ancelottiego, przez co trener woli wzmocnić inne pozycje

Jose Felix Diaz twierdzi, że Królewscy nie potrzebują już Pogby i latem będą polować na innych zawodników

Paul Pogba odejdzie z United za darmo

Manchester United dwukrotnie próbował przekonać Paula Pogbę do złożenia podpisu na nowym kontrakcie. Zawodnik od kilku miesięcy pozostaje nieugięty. Dotychczas odrzucił dwie oferty władz z Old Trafford. Ze względu na kończącą się w czerwcu umowę, Czerwone Diabły powoli tracą nadzieję, że uda im się zatrzymać 28-latka na dłużej.

Piłkarz podczas trwania Euro 2020 wyznał swoje marzenie. Wówczas opowiedział o chęci gry dla Realu Madryt. Na dodatek jest w dobrych relacjach z Karmimem Benzemą czy Kylianem Mbappe. Co do atakującego PSG, nie mamy ostatecznej pewności odnośnie jego przyszłości. Zeszłego lata Los Blancos oferowali paryżanom nawet 200 mln euro za usługi 23-latka. Klub z Parc des Princes odrzucił jednak lukratywną ofertę Hiszpanów.

Niemniej, wszystko wskazuje na to, że Florentino Perez dogadał się z otoczeniem Mbappe. W dodatku sam zainteresowany otwarcie przyznał się, że po wygaśnięciu umowy w Paryżu leci od razu na Santiago Bernabeu. Dlatego też, media łączyły Pogbę z przenosinami do Realu. Tymczasem na stanowisku trenera nie ma już Zinedine’a Zidane’a. To właśnie legenda francuskiej piłki i Królewskich jest fanem talentu Pogby, ale Carlo Ancelotti sprowadził już innego reprezentanta Trójkolorowych do środka pola.

Camavinga zablokował przenosiny Pogby do Madrytu

Transfer Eduardo Camavingi okazał się kapitalnym ruchem. Gracz pomimo młodego wieku, świetnie wprowadził się do zespołu. Ze względu na początkowo absencję Toniego Krossa otrzymał od Ancelottiego kilka występów w pierwszym składzie.

💣 El Real Madrid aparca de manera definitiva el fichaje de Pogba https://t.co/BIQ1PZVrnq Por @jfelixdiaz — MARCA (@marca) November 27, 2021

19-latek zdobył nawet gola w debiucie, natomiast łącznie wystąpił w 18 spotkaniach od czasu dołączenia do wicemistrzów La Liga. Jose Felix Diaz słusznie zauważył, że Real Madryt nie potrzebuje Paula Pogby. Dziennikarz Marki jest zawsze dobrze poinformowany, jeżeli chodzi o działania Los Blancos na rynku transferowym. Hiszpan dodał jeszcze kluczowy aspekt, który nie przemawia za przenosinami Pogby na Bernabeu.

Na dzień dzisiejszy Carlo Ancelotti ma do dyspozycji najlepszych środkowych pomocników na świecie: Casemiro, Toniego Krossa, Lukę Modricia, Fede Valverde czy właśnie Eduardo Camavingę.

Diaz wskazał inne możliwe scenariusze, do jakich może dojść latem 2022 r. Real Madryt potrzebuje nowego stopera, skrzydłowego oraz napastnika. Z tego powodu transfer Paula Pogby wydaje się coraz mniej realny. Zainteresowanie nim wciąż wykazuje Paris Saint-Germain. W stolicy Francji też mógłby liczyć na wielkie pieniądze, natomiast niewykluczony jest jeszcze powrót do Juventusu.

Przeczytaj również: Dembele odrzucił ofertę Newcastle