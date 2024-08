Gigant La Liga wciąż chce Mikela Merino

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Merino

Mikel Merino wciąż może trafić do Atletico Madryt

Atletico Madryt cały czas ma zamiar wzmocnić się kosztem Realu Sociedad. Klub z siedzibą na Wanda Metropolitano chce poprawić jakość w swojej ekipie, pozyskując Mikela Merino. Baskowie oczekują za jedną ze swoich gwiazd mniej więcej 35-40 milionów euro.

Jasne jest, że 28-letni pomocnik jest jedną z kluczowych postaci w szeregach Realu Sociedad. Tym samym władze Basków są niechętni, aby sprzedać zawodnika. W każdym razie chętnych na jego usługi nie brakuje. Nie tylko Atletico celuje w transfer z udziałem gracza, ale też Arsenal, Przedstawiciel Premier League nie jest jednak gotowy na to, aby przeznaczyć na transakcję więcej niż 30 milionów euro.

Madrycki klub wydaje się z kolei zdeterminowany, aby pozyskać piłkarza. Zwolennikiem tego typu transakcji ma być przede wszystkim Diego Simeone. Argentyńczyk miał nawet osobiście skontaktować się z zawodnikiem, aby opowiedzieć o planie na niego w klubie i przekonać do transferu.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Ekstraklasą

Mikel Merino to wychowanek Osasuny, który w swoim piłkarskim CV ma też takie kluby jak: Borussia Dortmund czy Newcastle United. Piłkarz do Realu Sociedad trafił natomiast latem 2018 roku za 12 milionów euro. Dzisiaj rynkowa wartość zawodnika wynosi 50 milionów euro. Aktualny kontrakt piłkarza obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. W poprzednim sezonie Mikel Merino rozegrał łącznie 45 spotkań. Zdobył w nich osiem bramek i zaliczył też pięć asyst.

Czytaj więcej: Juventus wygrał wyścig po gwiazdę Serie A