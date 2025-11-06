Yamal to gwiazda Barcelony, ale nie jest na poziomie Realu Madryt

Lamine Yamal to obecnie największa gwiazda Barcelony. Jednak Ivan Zamorano z pewnego powodu nie widziałby dla niego miejsca w Realu Madryt.

Lamine Yamal
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Ivan Zamorano: Nie pozyskałbym Lamine Yamala do Realu Madryt

Lamine Yamal jest dziś jedną z największych gwiazd Barcelony. Jednak mimo tego Ivan Zamorano w programie „El Cafelito” przyznał, że nie sprowadziłby młodego Hiszpana na Santiago Bernabeu. Chilijczyk stwierdził, że mimo ogromnego talentu, Yamal nie ma w sobie tego, co definiuje piłkarza Realu Madryt.

Według Zamorano Real Madryt to klub zbudowany na klasie i kulturze. Jego zdaniem zawodnicy reprezentujący biały trykot muszą umieć zachować się z pokorą i szacunkiem, nawet w chwilach największego napięcia.

Były snajper stwierdził wprost, że Yamal nie posiada „duszy Realu”, czyli cech, które odróżniają zawodników tego klubu od innych. Podkreślił też, że choć 18-latek ma ogromny potencjał, musi nauczyć się panować nad emocjami i skupić na pracy na boisku.

Chilijczyk odniósł się również do zachowania Yamala przed niedawnym El Clasico. Były piłkarz Realu zaznaczył, że zawodnik o takiej pozycji powinien dawać przykład, tak jak robił to Lionel Messi, który nigdy nie mówił źle o rywalach, mimo że wielokrotnie ich ogrywał.

Zamorano dodał jednak, że Yamal wciąż może się rozwinąć, jeśli Barcelona odpowiednio go poprowadzi. Wskazał, że młody Hiszpan potrzebuje dobrego wsparcia i mądrych doradców, by jego talent nie został zmarnowany. Na zakończenie Chilijczyk przyznał, że gdyby miał wybrać zawodnika Barcelony do Realu, postawiłby na Pedriego.

