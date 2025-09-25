Yamal ma stworzyć duet marzeń. Barcelona chce światową gwiazdę

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona chce Haalanda. Yamal ma z nim stworzyć wielki duet

FC Barcelona rozważa transfer Erlinga Haalanda z Manchesteru City. Norweski napastnik to wymarzony cel Joan Laporty. Prezydent Dumy Katalonii postrzega go jako idealne uzupełnienie dla Lamine’a Yamala. Skrzydłowy i napastnik mieliby stworzyć duet, który mógłby rządzić Europą przez lata.

Haaland to dziś jeden z najlepszych snajperów świata, a jego liczby w Premier League i Lidze Mistrzów robią ogromne wrażenie. Z kolei Yamal już w tak młodym wieku bił się o Złotą Piłkę. Umieszczenie takich dwóch zawodników w jednym składzie mogłoby być dla Barcelony czymś wyjątkowym.

Największym problemem są finanse i kontrakt Haalanda z Manchesterem City. Angielski klub nie zamierza oddawać swojego lidera tanio, więc Barcelona musiałaby przygotować ogromną ofertę. W związku z tym Laporta szuka sposobów, by dopiąć taki transfer. W grę wchodzi sprzedaż innych piłkarzy albo bardziej skomplikowane rozwiązania finansowe. Według niektórych doniesień potrzebne jest aż 170 mln euro.

Mimo trudności prezydent Barcelony nie rezygnuje z tego planu. W jego opinii Haaland to właśnie ten typ napastnika, który może wnieść klub z Camp Nou na jeszcze wyższy poziom. Dodatkowym atutem jest obecność Yamala, który może być dla Norwega magnesem do zmiany otoczenia.

Warto też zaznaczyć, że może być to szerszy plan Laporty. Pojawiły się wieści, że prezydent klubu chce wykorzystać Haalanda jako obietnicę do wygrania wyborów na kolejną kadencję.