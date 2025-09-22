Haaland wybrał kierunek transferu! 170 mln euro i opuszcza Man City

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland wybrał La Ligę. Man City sprzeda go za 170 mln euro

Erling Haaland od kilku tygodni jest łączony z przeprowadzką do FC Barcelony. Napastnik Manchesteru City jest postrzegany przez zarząd Dumy Katalonii jako wymarzony następca Roberta Lewandowskiego. Blaugrana ma zamiar spróbować ściągnąć Norwega w przyszłym roku, ale nie wiadomo, czy finanse klubu pozwolą na zrealizowanie tak kosztownej transakcji.

25-latek ma kontrakt z Obywatelami do 2034 roku. W związku z tym koszt transferu może sięgnąć rekordowych kwot. Co ciekawe, według portalu Football Insider klub z Etihad Stadium ustalił cenę za Haalanda. Mianowicie jest to zawrotne 150 milionów funtów, a więc po przeliczeniu około 170 milionów euro.

FC Barcelona raczej nie zdecyduje się na tak ogromny wydatek w 2026 roku, ale niewykluczone, że w przyszłości nadarzy się kolejna okazja. Erling Haaland myśli ponoć o transferze do La Liga i jest to jego wymarzony kierunek. To właśnie w Hiszpanii napastnik chciałby kontynuować swoją karierę.

Pytanie tylko, czy Haaland wybierze Barcelonę, czy może Real Madryt. Nie jest żadną tajemnicą, że gwiazdor podziwiał ekipę Królewskich w minionej dekadzie. Norwegowi szczególnie imponowały historyczne występy Los Blancos w Lidze Mistrzów.