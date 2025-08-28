Xavi Simons wybrał kierunek transferu. Wszystko jasne, zasili giganta

Xavi Simons jest zdeterminowany na transfer do Chelsea. Jak poinformował serwis GiveMeSport, reprezentant Holandii odrzucił inny angielski klub.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Xavi Simons

Xavi Simons odrzucił jeden klub. Wybrał transfer do Chelsea

Xavi Simons podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości. Pomocnik RB Lipsk był obserwowany przez wiele czołowych drużyn. Jednak wzmożone zainteresowanie nie wpłynęło na jego wybór i nadal chce się przenieść do Chelsea. Jak poinformował serwis GiveMeSport, Holender odrzucił zainteresowanie Tottenhamu i jasno wskazał Stamford Bridge jako swój cel.

Tottenham starał się wejść do gry o 21-latka po tym, jak wcześniej przegrał rywalizację o Eberechiego Eze z Arsenalem. Klub z północnego Londynu sondował możliwość sprowadzenia Holendra, ponieważ RB Lipsk jest gotowy go sprzedać. Niemiecki zespół nie zakwalifikował się do europejskich pucharów, dlatego chętnie pozbędzie się wysokiego kontraktu zawodnika.

Reprezentant Holandii ma za sobą bardzo solidny sezon. W barwach Lipska miał udział przy 19 bramkach, co zwróciło uwagę największych klubów Europy. Obecnie wchodzi w decydującą fazę kontraktu, który wygasa za dwa lata i daje mu ponad 165 tysięcy funtów tygodniowo wraz z bonusami. Mimo tego Simons chce zmienić otoczenie i spróbować swoich sił w Premier League.

Chelsea jako triumfator Klubowych Mistrzostw Świata ma przewagę w negocjacjach. Enzo Maresca zamierza przebudować ofensywę i widzi w Holendrze kluczowego zawodnika na najbliższe sezony. W konsekwencji Tottenhamowi pozostaje liczyć jedynie na to, że transakcja niespodziewanie upadnie. Na razie jednak wszystkie sygnały wskazują, że Simons już wybrał i wkrótce zasili ekipę The Blues.