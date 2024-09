Manchester United i Arsenal powalczą o wielki talent. Chce opuścić PSG

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Xavi Simons chce grać w Premier League, Man United i Arsenal w gotowości

Xavi Simons to jeden z najbardziej pożądanych piłkarzy młodego pokolenia. Podczas ostatniego okna transferowego reprezentant Holandii przymierzany był do Bayernu Monachium, lecz ostatecznie odrzucił ofertę i zdecydował się pozostać w Paris Saint-Germain. Na grę we francuskim klubie nie może jednak liczyć, więc zdecydował się przyjąć ponowną propozycję wypożyczenia do RB Lipsk.

Najnowsze informacje ws. przyszłości Xaviego Simonsa jasno sugerują, że 21-latek chce opuścić definitywnie PSG latem przyszłego roku. Co więcej, jego punktem docelowym na piłkarskiej mapie ma być Premier League. Jak wynika z wieści portalu caughtoffside.com największe szanse wśród angielskich drużyn na pozyskanie ofensywnego pomocnika ma Arsenal oraz Manchester United.

Obie drużyny wyraziły zainteresowanie sprowadzeniem zawodnika podczas ostatniego okienka. Niewykluczone, że latem 2025 roku zarówno The Gunners, jak i Manchester United wrócą z tematem transferu Xaviego Simonsa. W obu przypadkach Holender byłby wzmocnieniem środka pola. Z drużyną z Londynu pożegnać mają się Jorginho oraz Thomas Partey, zaś z Manchesteru za rok odejdzie Christian Eriksen.

Xavi Simons w bieżącym sezonie wystąpił jak dotąd w 3 meczach, w których zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę.