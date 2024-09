Zalewski poniesie konsekwencje. AS Roma wściekła na Polaka

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Roma odsunie Zalewskiego od składu, Polak nie otrzyma oferty nowego kontraktu

Nicola Zalewski wciąż nie może być pewny przyszłości w AS Romie. Reprezentant Polski w ostatnich dniach prowadził negocjacje z Galatasaray ws. późnego letniego transferu. Klub z Turcji i Włoch osiągnął porozumienie ws. kwoty transakcji, lecz wychowanek Wilków postanowił odrzucić ofertę i pozostać w Serie A. Jak się okazuje, ta decyzja nie spodobała się kierownictwu rzymskiego zespołu.

Najnowsze informacje sugerują, że AS Roma ma być wściekła na Zalewskiego, że ten odrzucił możliwość przeprowadzki do Galatasaray. Michał Borkowski, powołując się na wieści z dziennika Il Messaggero przekazał, że Zalewski ma zostać odsunięty od składu na resztę sezonu. Co więcej, 22-latek nie otrzyma oferty przedłużenia kontraktu, który obowiązuje tylko do końca czerwca 2025 roku.

Według „Il Messaggero” Roma ma być wściekła na Zalewskiego za odrzucenie transferu do Galatasaray.



Nicola Zalewski ma zostać odsunięty od składu Romy, bez oferty przedłużenia umowy.



Wygląda to trochę na próbę wymuszenia na Zalewskim zgody na transfer. pic.twitter.com/waSb8fTlvk — Michał Borkowski (@mbork88) September 13, 2024

Być może AS Roma w ten sposób chce wymusić na Zalewskim transfer do Galatasaray. Rzymianie za sprzedaż wychowanka mieli zainkasować łącznie 11 milionów euro oraz 10% od następnego transferu. Zawodnik mógłby liczyć w Turcji na podwyżkę wynagrodzenia, gdyż mówiło się, że jego kontrakt byłby wart ok. 2 milionów euro rocznie.

Na ten moment wciąż nie wiadomo jak zakończy się saga transferowa z udziałem Zalewskiego. Warto przypomnieć, że okno transferowe w Turcji zamyka się w piątek (13 września) o godzinie 23:59.