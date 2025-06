Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Simons kandydatem na nowego lidera środka pola City

Xavi Simons nigdy nie był zwykłym wychowankiem Barcelony. Już jako dziecko stał się medialną sensacją, a jego odejście do PSG w wieku zaledwie 16 lat wzbudziło kontrowersje i rozczarowanie kibiców Blaugrany. Kariera Holendra rozwijała się pod presją i w cieniu łatki „fałszywej nadziei”, lecz sam zawodnik krok po kroku udowadniał swoją wartość.

Po krótkim pobycie w Paryżu przeniósł się do PSV Eindhoven, gdzie błysnął 19 golami i 9 asystami w jednym sezonie. PSG odkupiło go za 4 miliony euro, ale nie zapewniło regularnych występów. Wypożyczenie do RB Lipsk okazało się kolejnym krokiem naprzód – w zakończonym sezonie Simons zanotował 11 bramek i 8 asyst mimo słabszej postawy drużyny.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Guardiola szuka następcy Kevina De Bruyne, który latem odejdzie z klubu. Xavi Simons to piłkarz wszechstronny – może grać jako ofensywny pomocnik i jako skrzydłowy. Dynamiczny, silny technicznie, z mentalnością napastnika i doskonałym dryblingiem. W systemie Manchesteru City mógłby dać drużynie nowe tempo i kreatywność w ataku pozycyjnym.

Według „Sky Germany” RB Lipsk oczekuje za zawodnika około 80 milionów euro. Choć Simons niedawno przedłużył kontrakt do 2027 roku, chęć regularnych występów w Lidze Mistrzów mogą skłonić go do zmiany klubu. W tym momencie bliższy jednak wydaje się transfer Ryana Cherkiego z Lyonu, który zdaniem wielu mediów porozumiał się z Obywatelami w sprawie kontraktu.