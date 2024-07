Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xavi Simons

RB Lipsk wierzy, że sprowadzi Xaviego Simonsa

Saga transferowa z udziałem Xaviego Simonsa nadal trwa. Reprezentant Holandii nie ma ochoty zostawać w PSG i liczy na to, że uda mu się odejść. Tymczasem francuski klub nie nastawia się na sprzedaż, a co najwyżej przyjmie ofertę wypożyczenia. Jest to zapewne związane z tym, że klub postara się jeszcze przekonać gracza do pozostania na Parc des Princes.

Najnowsze informacje na temat Xaviego Simonsa przekazał Fabrizio Romano. Według włoskiego dziennikarza poważnym kandydatem do zakontraktowania Holendra jest RB Lipsk, czyli klub, w którym zawodnik spędził cały sezon 2023/2024 na wypożyczeniu. Ponoć dyrektor generalny Oliver Mintzlaff osobiście angażuje się w przekonywanie gwiazdora do powrotu na Red Bull Arenę.

Zainteresowanych usługami Xaviego Simonsa nie brakuje, do czego przyczyniły się także występy na zakończonym Euro 2024. W ostatnich tygodniach w gronie kandydatów do pozyskania pomocnika wymieniało się takie kluby jak: Barcelona, Bayern Monachium, Arsenal oraz wspomniany RB Lipsk.

Niedawno pojawiły się wieści, że Simons jest zdeterminowany na transfer do Bayernu Monachium. Jednak ten temat się nie rozwinął, a więc można przypuszczać, że były to przedwczesne doniesienia.

