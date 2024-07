Media: Xavi Simons wybrał kolejny klub. Hit transferowy

Xavi Simons chce odejść z PSG. Jak informuje Nick Semeraro, piłkarz skłania się ku przenosinom do Bayernu Monachium.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xavi Simons

Xavi Simons wybiera Bayern Monachium

Sezon 2023/2024 był bardzo udany dla Xaviego Simonsa, który stał się kluczową postacią RB Lipsk. Jednak Holender przebywał tam tylko na wypożyczeniu z PSG, co oznacza, że teraz ponownie musi dokonać wyboru ws. przyszłości. Od kilku tygodni w mediach panuje narracja, że zawodnik liczy na opuszczenie Paryża.

Zainteresowanych usługami Xaviego Simonsa nie brakuje, do czego przyczyniły się także występy na zakończonym Euro 2024. Reprezentacja Holandii odpadła w półfinale z Anglią, ale pomocnik zdobył pięknego gola, który potwierdził jego umiejętności ofensywne.

Tymczasem serwis Fichajes, powołując się na doniesienia Nicka Semeraro, informuje, że Xavi Simons liczy na transfer do Bayernu Monachium. Wynika z tego, że zawodnik ostatecznie odrzucił takie kluby jak m.in.: RB Lipsk, Arsenal i oczywiście PSG.

Wybór Simonsa nie powinien dziwić, bo jeśli wszystko dojdzie do skutku, to wróci do Bundesligi, w której notował fantastyczne liczby. Holender będzie miał szansę na przyspieszenie swojego rozwoju, otaczając się gwiazdami Bayernu. Ponadto wicemistrzowie Niemiec mają odważne plany i chcą walczyć o wszystkie możliwe trofea.

Kwota, jakiej PSG żąda za swoją gwiazdę, oscyluje w granicach aż 100 milionów euro. Będzie to porównywalna cena do tej, którą Bayern zapłacił za Harry’ego Kane’a.

Czytaj dalej: Dani Olmo o krok od wielkiego transferu. Trwają zaawansowane rozmowy