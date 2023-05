Źródło: AS

Źródło: AS

Mateu Alemany 1 lipca opuści Barcelonę. Dyrektor sportowy zobowiązał się jednak do domknięcia wszelkich transakcji klubu zaplanowanych na nadchodzące okienko, a dziennikarz AS-a przekonuje, że jego ostatnią obietnicą dla Xaviego Hernandeza jest sprowadzenie Yannicka Carrasco.

Mateu Alemany ma od 1 lipca przejąć Aston Villę. Dyrektor sportowy obiecał jednak Barcelonie sfinalizować wszelkie rozpoczęte operacje

Dziennikarz madryckiego AS-a przekonuje, że Alemany obiecał Xaviemu kupno Yannicka Carrasco

Blaugrana zapewniła sobie opcję wykupu Belga za 20 milionów euro, ale rolą dyrektora jest obniżenie tej kwoty o połowę

Xavi chce Carrasco, ostatnie zadanie dla Alemany’ego w Barcelonie

Nikt w Barcelonie jeszcze nie wie, kto przejmie rolę dyrektora sportowego po Mateu Alemanym. Hiszpan był jednym z głównych architektów negocjacyjnych sukcesów klubu w ostatnich latach i z pewnością niełatwo będzie obsadzić jego następcę. Według hiszpańskich mediów, obecnie faworytem do przejęcia tej roli jest Deco.

Tak czy owak, Alemany obiecał Joanowi Laporcie domknięcie wszelkich rozpoczętych operacji. Dlatego też Blaugrana zamierza niebawem przyspieszyć w sprawie negocjacji; już 1 lipca 60-latek ma przejąć stery w Aston Villi. Jak donosi madrycki AS, Alemany złożył Xaviemu Hernandezowi jedną transferową obietnicę. Ma on sprowadzić do stolicy Katalonii Yannicka Carrasco.

W teorii nie powinno to być zbyt trudne. Gdy Atletico Madryt kupowało zimą Memphisa Depaya, zapłaciło grosze, a w zamian Barcelona zapewniła sobie możliwość sprowadzenia reprezentanta Belgii za 20 milionów euro. Szkopuł w tym, że teraz chce na niego wydać zaledwie połowę tej kwoty. Alemany nieraz udowadniał już, że potrafi być przekonujący. 29-latek miałby być jego ostatnią przysługą wobec klubu z Camp Nou. Tym bardziej, że na pozycji lewoskrzydłowego w drużynie wieje pustka, której nie potrafią wypełnić Ansu Fati ani Ferran Torres.

Carrasco rozegrał w tym sezonie 40 spotkań dla Atletico. Zanotował w nich osiem bramek i pięć asyst.

