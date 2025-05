Xavi na radarze lokalnego giganta. Może zastąpić znanego trenera

Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Xavi

Xavi może zostać trenerem Al-Hilal

Były trener Barcelony, Xavi jest jednym z kandydatów do objęcia stanowiska szkoleniowca Al-Hilal, gdzie miałby zastąpić Jorge Jesusa.

Portugalski trener został zwolniony w sobotę z funkcji szkoleniowca aktualnego mistrza Arabii Saudyjskiej. Do czasu znalezienia następcy, zespół przejmie Mohammad Al Shalhoub, który przygotuje drużynę do zbliżających się Klubowych Mistrzostw Świata w USA.

Jorge Jesus pracował w klubie od 2023 roku i poprowadził Al-Hilal do 19. tytułu mistrzowskiego w historii klubu. Była to jego druga kadencja w tym zespole. Wcześniej był ich szkoleniowcem przez nieco ponad pół roku na przełomie 2018 i 2019. W obecnym sezonie saudyjski gigant zajmuje drugie miejsce w tabeli, tracąc sześć punktów do lidera Al-Ittihad na kilka kolejek przed końcem rozgrywek.

70-letni szkoleniowiec prowadził w swojej karierze wiele zespołów. Na tej liście możemy znaleźć m.in. Benfikę Lizbona, z którą trzykrotnie sięgał po mistrzostwo Portugalii, a także kluby z Turcji oraz Brazylii, gdzie w 2019 roku wygrał Copa Libertadores z Flamengo.

Z kolei 45-letni Xavi ostatnio prowadził Barcelonę w latach 2021-2024. Wcześniej między 2019 a 2021 rokiem, pracował jako trener Al-Sadd w Katarze.

