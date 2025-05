Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona woli sprowadzić Lookmana

Nico Williams najprawdopodobniej nie trafi do Barcelony. Wygląda na to, że naciski ze strony Lamine’a Yamala na sprowadzenie kolegi z reprezentacji również nie przyniosły skutku.

Zarząd Blaugrany ma na swojej liście życzeń innego zawodnika, Ademolę Lookmana. Nigeryjski napastnik imponuje wszechstronnością i skutecznością. Profil piłkarza Atalanty bardzo podoba się działaczom katalońskiego klubu.

Kontrakt 27-latka z włoskim klubem obowiązuje do 2027 roku. Według doniesień jego klauzula wykupu wynosi 50 milionów euro. Rozmowy miały już się rozpocząć i wszystko idzie w dobrym kierunku. Zawodnik ma być zachwycony możliwością przejścia do hiszpańskiego giganta.

Lookman nie jest obecnie w swojej najlepszej formie. Po odpadnięciu Atalanty z Ligi Mistrzów trener Gian Piero Gasperini publicznie go skrytykował. Od tamtego momentu zdobył tylko trzy bramki i zanotował jedną asystę w 10 meczach.

Mimo to Barcelona nie rezygnuje z tego transferu. Wręcz przeciwnie, klub zamierza wykorzystać napięte relacje zawodnika ze swoim trenerem, żeby przekonać go do zmiany otoczenia.

Lookman potrafi grać na obu skrzydłach, a także w przeciwieństwie do Nico Williamsa jako cofnięty napastnik.

