Xabi Alonso chciałby mieć w drużynie nowego napastnika. Jak poinformował portal Defensa Central, kandydatem do wzmocnienia Realu Madryt jest Ante Budimir.

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso chciałby Ante Budimira w Realu

Xabi Alonso został niedawno nowym trenerem Realu Madryt, a jednym z jego pierwszych życzeń wobec zarządu jest pozyskanie nowego napastnika. Hiszpan chciałby mieć większy komfort w ofensywie, dlatego liczy na to, że klub uszanuje jego prośbę.

Jak donoszą media, w kręgu zainteresowań Realu Madryt znalazł się Ante Budimir z Osasuny. Co ważne, jego kandydatura ma poparcie Xabiego Alonso. Chorwat mógłby zagwarantować zupełni inny sposób gry np. w sytuacji, gdy Królewscy musieliby odrabiać straty.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Chorwacki snajper stał się obiektem zainteresowania wielu klubów. Jego aktualna klauzula wynosi zaledwie 8 milionów euro, co czyni go potencjalną okazją transferową. Kluby muszą się jednak spieszyć, bo wkrótce kwota wykupu ma wkrótce wzrosnąć do 20 milionów.

Braulio Vazquez w niedawnej wypowiedzi podkreślił, że Budimir wciąż ma przed sobą wiele lat gry na wysokim poziomie. Dyrektor sportowy Osasuny porównał go do innych doświadczonych strzelców, takich jak Cristhian Stuani czy nawet Robert Lewandowski.

Sam Budimir, jak podają źródła, nie miałby nic przeciwko roli zmiennika w Realu Madryt. Traktuje to jako ogromną szansę na zdobycie trofeów. Jego sytuacja przypomina tę Joselu, który, mimo że nie zawsze grał w pierwszym składzie, był kluczowym elementem w zdobyciu przez Królewskich mistrzostwa Hiszpanii i Ligi Mistrzów.